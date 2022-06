10 plages fabuleuses de la Côte Est américaine à découvrir

Pour des vacances à la mer, les plages de la Côte Est américaine constituent l'une des destinations les plus prisées des Québécois. À quelques heures de voiture du Québec, le Maine et son littoral d'une beauté indéniable, ses nombreuses activités et sans oublier son sable chaud, vous donneront envie d'y passer vos prochaines vacances. En solo, en amoureux, entre amis ou en famille, partez vers les plus belles plages de la Côte Est!

1. Crescent Beach - Block Island, Rhode Island

À seulement une heure de traversier de Newport à Rhode Island, on retrouve la petite île bucolique de Block Island, l'un des secrets les mieux gardés de la Nouvelle-Angleterre! Sur cette île, vous pouvez contempler l’océan du haut d’un phare, regarder passer le temps sur la plage, faire une balade en vélo, partir en randonnée pédestre ou naviguer en kayak. Un incontournable de ce coin de paradis est la Crescent Beach, certainement la plage la plus populaire de Block Island.

2. Narragansett, Rhode Island

Pour des vacances d'été sur la Côte Est, la plage de Narragansett est l’une des plus belles et populaires de Rhode Island. Faisant également partie du centre-ville, tout se fait à distance de marche. Au programme: s'initier au surf en matinée, reprendre des forces avec une bonne bouffe puis poursuivre avec un bain de soleil sur la plage.

3. Madaket Beach - Nantucket, Massachusetts

Il y a tellement de plages sur l'île de Nantucket qu'il est difficile de choisir le meilleur endroit pour vos vacances. Les adolescents et les surfeurs adorent celle de Nobadeer pour ses festivités tandis que les familles avec de jeunes enfants préfèrent la Children Beach. À vrai dire, il existe une plage de sable pour toutes les occasions.

Pour les vacanciers qui cherchent à tout prix à éviter les foules, le meilleur endroit est la Madaket Beach. Les vagues qui sculptent cette plage sont belles et fortes et c'est à cet endroit que vous pourrez contempler les plus beaux couchers de soleil.

4. Wellfleet, Massachusetts

Wellfleet est un incontournable de Cape Cod! Ce petit village pittoresque offre des panoramas typiques des villes de bord de mer et des plages à flanc de colline. Une fois sur place, vous devez absolument goûter aux huîtres, reconnues mondialement. Ensuite, baladez-vous au Cape Cod National Seashore, admirez le talent des artistes locaux, suivez un cours de surf ou disputez une partie de volleyball de plage entre amis.

5. Kennebunks - York, Maine

Les Kennebunks comptent 6 superbes plages de sable blanc, entourées de paysages typiques de la Côte Est américaine. Pour des vacances calmes et paisibles, c’est définitivement l’endroit qu’il vous faut. Outre les plages, vous pouvez y découvrir les musées, les antiquaires et commerces locaux et y faire de longues randonnées sur le bord de la mer.

6. Wells - York, Maine

La ville de Wells, dans l'État de York, est une destination de choix pour des vacances en famille. Avec ses 11 km de littoral, ses 4 plages et ses 2 réserves fauniques, cette ville de bord de mer pourrait s’avérer être votre ultime destination de vacances dans le Maine. Plusieurs activités nautiques sont populaires, comme le canot, le kayak, la pêche, la voile et le surf, et ses plages sablonneuses sont idéales pour se relaxer.

7. Ogunquit - York, Maine

De longues plages de sable blanc, de la pêche en haute mer, de nombreuses activités et d’agréables balades en bord de mer, c’est ce que vous offre la réputée plage d'Ogunquit. Une plage de sable fin de cinq kilomètres qui se parcourent à pied ou à la course. Un endroit paisible où les familles, les couples et les amis peuvent profiter de doux moments année après année!

8. Old Orchard Beach, Maine

Sur ses mythiques et célèbres plages de sable, Old Orchard Beach vous réserve de bons moments! Que ce soit pour y pratiquer des sports nautiques, profiter de son grand parc d’attractions à même la plage, manger de bons produits de la mer ou tout simplement relaxer sous les rayons du soleil chaud.

9. Hampton Beach Nord, New Hampshire

Située à environ 6 h de route de Montréal, la plage d'Hampton Beach Nord est de plus en plus prisée par les Québécois. On dit que ses vagues sont les plus belles de la Côte Est! C’est aussi le paradis des activités nautiques comme le parasailing (parachute ascensionnel), les glissades d’eau et la pêche en haute mer.

Avec son accès direct à l'océan Atlantique, Hampton Beach Nord est aussi considéré comme une excellente destination familiale. Plus tranquille que Hampton Beach, beaucoup choisiront d'y passer leurs vacances.

10. Madison, Connecticut

Enfin, au sud-est du Connecticut, la ville de Madison est un secret bien gardé pour des vacances dans le Maine. Avec ses plages qui longent la côte sur plusieurs kilomètres, elle offre une panoplie d’activités et de sports nautiques, comme la pêche en haute mer.

