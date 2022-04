8 des meilleures auberges de jeunesse du Québec à découvrir cet été

Il n'y a pas qu'au Portugal, en Thaïlande ou dans l’Ouest canadien qu’on peut passer des séjours mémorables et pas trop chers en auberge de jeunesse. Au Québec aussi!

Certaines de nos auberges sont récentes, modernes et design, d'autres sont plus «old school», mais elles possèdent les habituels dortoirs, cuisines et espaces communs chaleureux.

Comme ailleurs dans le monde, plusieurs d’entre elles ont bonifié leur offre de chambres privées et d’appartements au cours des dernières années.

En voici 8 qui pourraient bien vous inspirer quelques petits road trips!

* Les restrictions sanitaires ont affecté les séjours en dortoir au cours des deux dernières années. Certaines informations ne sont pas encore disponibles à ce sujet pour la saison 2022. Informez-vous bien!

1. Auberge le Camp de base

Anse-Saint-Jean, Saguenay

Situé au bord d’une rivière à saumon, entre les montagnes et le fjord du Saguenay, le Camp de base est un ancien motel des années 1960 transformé en sympathique auberge de jeunesse. Vous y trouverez 10 chambres avec salle de bain et entrée privée: à un lit, à deux lits ou à sept lits (style dortoir).

En plus d'espaces communs,l’auberge est dotée d’un restaurant où l’on peut déguster les viandes et poissons fumés sur place.

À partir de 80 $ (chambre à 1 lit) / Pour en savoir plus sur l’Auberge le Camp de base

2. M Montreal

Montréal

Cet établissement de Montréal a été élu meilleure auberge de jeunesse du Canada par Hostel World en 2020 et par Kayak en 2021. Elle peut accueillir 490 personnes dans des dortoirs de 4 à 14 lits, des chambres, des studios et des appartements. Vous aimerez sûrement ses déjeuners gratuits (temporairement indisponibles au moment de publier ceci), ses soirées «pâtes» gratuites, ses karaokés et son petit café. Mais surtout sa terrasse sur le toit, avec bar et jacuzzis.

À partir de 39,99 $ par personne (dortoir) / Pour réserver sur Airbnb / Pour en savoir plus sur le M Montréal

3. Auberge des Balcons

Baie-Saint-Paul, Charlevoix

Installée dans l’ancien Couvent des Petites Franciscaines de Marie, l’Auberge des Balcons est LA façon abordable de découvrir Baie-Saint-Paul. Ici, vous dormirez dans les anciens quartiers des religieuses et flânerez dans des espaces communs remplis d’histoire. L’établissement n’a pas de grands dortoirs, seulement des semi-privées (individuelles, doubles ou quadruples).

Pour ceux qui connaissent: l’auberge déménage ce printemps dans une nouvelle section améliorée du couvent!

À partir 42 $ pour une chambre individuelle ou 87 $ pour une chambre triple ou quadruple / Pour réserver sur Airbnb / Pour en savoir plus sur l’Auberge des balcons

4. Auberge Paradis Bleu

Fatima, Îles-de-la-Madeleine

Créée par deux jeunes Madelinots, le Paradis Bleu a ouvert ses portes en juillet 2017 pour le plus grand bonheur des backpackers et de toute personne rêvant de découvrir les Îles sans trop se ruiner.

Vous aurez le choix entre 38 lits en dortoirs, 7 chambres privées et 6 chalets au beau décor «à la fois moderne et rustique». Vous profiterez d'espaces communs photogéniques et de terrasses avec vue.

À partir de 45 $ (dortoir) / Pour en savoir plus sur le Paradis bleu

5. Auberge festive Sea Shack

Saint-Anne-des-Monts, Gaspésie

Envie d’un petit voyage tranquille? Oubliez immédiatement le Sea Shack!

Dans ce lieu incontournable de la Gaspésie, on peut notamment séjourner dans des dortoirs, des chalets, des chambres privées, en mode «vanlife» ou encore en camping sur la plage. Quoi que l’on choisisse, on a accès au fameux Tiki Bar, à une foule d'événements festifs, à une cantine (en saison), à un spa et au magnifique bord de l’eau.

Réservations à compter du 1er mai / prix et détails à venir / Pour en savoir plus sur le Sea Shack

6. Qbeds

Québec, région de Québec

L’auberge de jeunesse Qbeds a vu le jour en pleine pandémie, au printemps 2020. Située sur la Grande Allée, dans une résidence victorienne bâtie en 1900, elle offre de grands dortoirs (jusqu’à 16 lits) ainsi que des chambres privées doubles ou familiales. Elle a son propre bar, mais vous en trouverez également plusieurs à deux pas de l’auberge.

À partir de 23 $ par nuit (dortoir) / Pour réserver sur Airbnb / Pour en savoir plus sur le Qbeds

7. Auberge de jeunesse Magog-Orford

Magog, Cantons-de-l’Est

En plus des dortoirs et des chambres privées ou familiales, cette auberge de Magog dispose des habituels espaces communs et d’un trop joli café nommé Les Estries, qui sert tout plein de produits de la région et du café torréfié localement.

Les voyageurs qui dorment à l’auberge ont droit à un petit-déjeuner gratuit. Et le tout est à quelques minutes de marche du lac Memphrémagog.

À partir de 28 $ (dortoir) / Pour réserver sur Airbnb / Pour en savoir plus sur l'auberge de jeunesse de Magog-Orford

8. Auberge internationale de Québec

Québec

Cette grande auberge de plus de 250 lits (dortoirs et chambres privées) est un classique depuis longtemps pour les backpackers se rendant dans le Vieux-Québec. Installée dans un bâtiment ancestral, elle est dotée d’un café-bistro et d’une cour où profiter du bon temps. Plusieurs activités sont organisées pour ceux qui veulent (re)découvrir la région.

À partir de 28 $ par nuit (dortoir) / Pour en savoir plus sur l’HI-Québec

Pour trouver d’autres bonnes adresses: