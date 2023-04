Les 12 meilleures terrasses de Rosemont—La Petite-Patrie

Enfin, on peut dire que la saison des terrasses est à nos portes!

Alors que les journées allongent et que les températures plus chaudes commencent à pointer le bout du nez, on fantasme à l’idée de se poser au soleil, en bonne compagnie.

Pour ce faire, direction Rosemont—La Petite-Patrie, quartier par excellence des apéros en terrasse qui font du bien à l’âme.

Voici donc 12 terrasses à découvrir dans Rosemont—La Petite-Patrie:



Ce bistro du terroir a l’habitude de recevoir les Montréalaises et Montréalais sur sa terrasse pour une bonne bière froide. L’établissement offre un choix de 40 bières en fût que vous pouvez accompagner d’un plat typique de bistrot comme la guédille, un burger ou encore du mac & cheese. Bonne nouvelle! La terrasse est déjà ouverte pour la saison 2023.

6631, boulevard Saint-Laurent, Montréal



On retrouve de tout au Pot Masson. Envie d’un brunch gourmand? D’un burger décadent? D’un cocktail original? C’est l’endroit tout destiné. L’établissement se dote d’une large terrasse une fois les jours chauds venus pour profiter du tout sous les rayons de soleil.

3141, rue Masson

Chaque été, cette coopérative de solidarité brassicole située à Rosemont accueille la clientèle pour un verre de bière bien fraîche sur sa terrasse. L’ambiance y est décontractée et la bouffe excellente également.

2300, rue Holt, Montréal





Le concept de Mellön s’inspire grandement des tap rooms que l’on peut retrouver entre autres à Toronto, comme la Bellwoods Brewery. La brasserie possède également une belle terrasse qui communique avec le bar où il fait bon se poser durant la saison estivale.

7141, rue Saint-André

En plus des bières de micro et des vins biodynamiques que l’on retrouve à cette brasserie de quartier, on apprécie leur vaste terrasse où il fait bon se réunir en gang tout l’été.

2800, rue Masson

Vous aimez la bière? Vous risquez de tomber sous le charme de l’Isle de garde. Cette microbrasserie située sur la rue Beaubien a tout pour plaire: des bouchées savoureuses, une panoplie de bières et, surtout, une grande terrasse pour profiter du soleil. Parfait pour siroter une pinte d’après-midi.

1039, Beaubien Est

Ce bar à vin nordique situé sur la rue Beaubien est l’endroit de prédilection des amateurs de bons vins. Sur la terrasse ou à l’intérieur, l’ambiance est toujours agréable et festive. Sautez dans le vide et laissez-vous guider par les conseils des cavistes de l’endroit. Soirée réussie à tout coup.

1290, rue Beaubien Est



Le réputé restaurant s’est réinventé en temps de pandémie en aménageant une magnifique et gigantesque terrasse dans le stationnement couvert derrière l’établissement. Si vous avez envie de vous gâter, c’est l’endroit où réserver!

4095, rue Molson, Montréal

Pour une bonne bouteille de vin et une succulente planche à charcuteries, c’est au Bar Mamie que vous devez donner rendez-vous à vos amis sur la terrasse. On aime tout particulièrement l’aspect convivial des lieux et leur emplacement de feu.

328 rue Beaubien Est, Montréal

Le Snowbird Tiki Bar, situé sur la rue Saint-Hubert, possède un coin-terrasse absolument charmant. Avec ses chaises en osier et son décor qui semble inspiré d’un voyage à Hawaï en 1960, vous aurez certainement l’impression de ne plus être à Montréal. En plus de son décor ultra «kitch», le Snowbird Tiki Bar propose un menu de cocktails alléchants composé des plus grands classiques de la mixologie. La terrasse est ouverte depuis le 5 avril 2023.

6388, rue Saint-Hubert, Montréal





Adresse chouchou de la rue Beaubien Est, le Vieux Vélo sert, depuis 2010, un brunch simple et réconfortant pour le plus grand bonheur des résidents de La Petite-Patrie et des alentours. Tout l’été, on peut déguster œufs bénédictines, tofu scramble et mimosa sur leur patio couvert.

59, Rue Beaubien E

Cette charmante adresse de La Petite-Partie est un arrêt idéal pour se rassembler pour l’apéro et commander une bonne bouteille de vin d’importation privée. Il est également possible de partir avec une bouteille sous le bras ou de se poser sur la terrasse pour prendre un café accompagné d’un bon repas.

211, Beaubien E

