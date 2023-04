Visite chez Lucie: un appartement à 860$ par mois dans Villeray

L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement de Lucie, situé dans Villeray, à deux pas du Marché Jean-Talon.

Alaska Rider

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: Sur mon bail il est indiqué qu’il s’agit d’un 3 1⁄2, mais puisque la chambre et le salon sont en réalité une seule pièce double, certains pourraient dire qu’il s’agit d’un grand 2 1⁄2. J’ai aussi une grande cour qui devient pratiquement une pièce additionnelle l’été. Pour une personne seule, ça convient très bien.

Alaska Rider

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

R: J’ai emménagé en septembre 2021, donc depuis près de deux ans. J’ai récemment renouvelé mon bail pour une troisième année.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: Malgré le fait que la plupart des appartements sous les 1000$ soient des swaps, j’ai trouvé mon appartement sur Kijiji et il ne s’agissait pas d’une cession de bail. Déjà en 2021 le marché était difficile, donc je me considère très chanceuse!

Alaska Rider

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: Je paie 860$ tous les mois, plus les charges.

Q: Ton loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

R: Oui, chaque année mon loyer augmente selon les recommandations du Tribunal administratif du logement – rien de choquant.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: L’été, je passe la grande majorité de mon temps dans ma cour puisque j’ai la chance de profiter de beaucoup d’intimité et d’avoir assez d’espace pour me faire un jardin, travailler et recevoir mes amis. C’est vraiment le lieu de rencontre par excellence. Sinon, j’aime beaucoup le petit coin dînette que je me suis aménagé. Après avoir cuisiné un bon repas, je m’installe là avec une série et c’est super cozy.

Courtoisie Lucie

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

R: Je n’avais pas d’inspiration en particulier, mais je savais que c’était important pour moi que mon appartement reflète la personne que je suis et qu’il soit chaleureux. J’ai donc essayé d’y mettre le plus de personnalité possible en intégrant des éléments que j’ai rapportés de voyage, des cadeaux qu’on m’a offerts et des trouvailles en friperie. Puisque mes murs sont tout blancs, j’ai aussi essayé d’ajouter de la couleur avec des accessoires colorés et des plantes.

Q: Pourquoi avoir choisi Villeray?

R: Honnêtement, j’ai Villeray tatoué sur le cœur depuis longtemps. Je ne me tanne pas d’aller faire mon épicerie au Marché Jean-Talon, d’aller courir au parc Jarry, de voir les gens se promener sur Castelnau quand c’est piétonnier l’été. Il y a vraiment une ambiance agréable qui règne dans le quartier. J’ai envie de dire que c’est le sweet spot pour les gens qui aiment aller dans de bons restos et vivre la vie citadine tout en profitant d’un peu de quiétude.

Courtoisie Lucie

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: Certainement, c’est quand même un vieil appartement montréalais! C’est très drôle parce que les poignées de mon robinet de salle de bain sont inversées; il faut donc pousser les poignées vers l’arrière plutôt que vers l’avant. Personnellement je m’y suis habituée, mais chaque fois que quelqu’un vient chez moi pour la première fois, je dois lui faire une petite démo.

Q: Qu’est-ce que tu changerais si tu le pouvais?

R: Si je pouvais avoir seulement un garde-robe de plus dans l’appartement, je serais une femme comblée!

Alaska Rider

