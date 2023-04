12 adorables maisonnettes à flanc de falaise aux Îles-de-la-Madeleine, à vendre pour 990 000$

Si vous caressez depuis longtemps l’idée d’opérer un lieu de villégiature, vous risquez d’adorer ce projet.

Aux Îles-de-la-Madeleine, à flanc de falaise, 12 petits chalets de villégiatures sont actuellement disponibles sur le marché immobilier.

Du Proprio

Les maisons arborent des couleurs joyeuses, dont le jaune et le rouge. Elles offrent un accès direct à une magnifique plage de sable blond.

Le tout est localisé sur un site enchanteur à Bassin, à 10 km de la Grave, site touristique toujours très prisé. L'emplacement côtoie, d'un côté, le charmant petit port de pêche de l'Anse à la Cabane, et de l'autre, une majestueuse falaise de grès rouge s'avançant à la mer.

Du Proprio

Tous les chalets (trois saisons) sont complètement équipés, et ils ont tous été méticuleusement entretenus et améliorés au fil des années par les propriétaires.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir l'intérieur de ces chalets!

Six chalets offrant deux chambres font directement face à la mer et six autres chalets d’une chambre offrent une vue à 45 degrés sur la mer.

Du Proprio

Le site de 24 0000 pieds carrés comprend un bâtiment de service avec deux laveuses, deux sécheuses, une lingerie et un bureau ainsi qu'un grand cabanon tout neuf pour entreposer le matériel.

En exploitation depuis 1980, la clientèle est assurée avec des réservations de plus d'une année à l'avance.

Avec l'engouement intarissable des touristes pour des vacances aux Îles-de-la-Madeleine, les futurs propriétaires peuvent être assurés que les chalets seront réservés été après été.

Le site de villégiature est mis en vente par ses propriétaires actuels sur le site de Du Proprio. Le prix demandé est de 990 000$.

