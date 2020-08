7 parcs gratuits où pique-niquer, se baigner et faire de la randonnée à travers le Québec

Il y a probablement, sur votre itinéraire de vacances, un parc naturel gratuit que vous ne connaissez pas ou que vous n’avez encore jamais exploré. Car, non, ce n’est pas vrai que TOUT coûte cher!

Les destinations suivantes font partie des réserves, parcs et boisés de la province dont l’entrée et le stationnement sont sans frais.

À découvrir dans le respect de la nature et des mesures sanitaires en vigueur.

1. Le parc côtier Kiskotuk

Bas-Saint-Laurent

En langue malécite, Kiskotuk signifie «terres dénudées à marée basse». Longeant le Saint-Laurent, ce parc est divisé en différents secteurs dans les villes de Cacouna, L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (sur l’île Verte) et couvre 30 km de rivages. On y trouve 10 km de sentiers de randonnée à travers forêts et marais, ainsi que des boucles cyclables. Leur accès est sans frais. Le parc Kiskotuk est aussi doté d’un camping (payant) avec emplacements et petits chalets rustiques, à Cacouna.

2. La réserve faunique du Saint-Maurice

Mauricie

L’accès aux réserves fauniques de la Sépaq est toujours gratuit, le saviez-vous? Dans celle du Saint-Maurice, on trouve 40 km de sentiers, dont l’un menant à la chute du Vent, qui fait 10 m de haut et où vous verrez des marmites de géant. Plusieurs réserves fauniques – dont celle du Saint-Maurice – sont aussi de bons endroits pour la cueillette de framboises ou de bleuets sauvages en saison. Une info à retenir!

3. La plage municipale de Saint-Donat

Lanaudière

Dans les régions près des centres urbains, l’accès aux plages ou à leur stationnement est souvent payant. Ce n’est pas le cas à la plage du parc des Pionniers de Saint-Donat, qui se trouve au bord du lac Archambault, au pied des belles montagnes de Lanaudière. On peut s’y baigner sans débourser un sou (à 2 m de ses voisins, bien sûr!) et elle est surveillée.

4. Le Bois de l’Équerre

Laval

On décrit ce parc comme «l’une des dernières grandes forêts urbaines de Laval». En tout, on y répertorie 12 km de sentiers de randonnée pédestre, le long desquels on peut croiser quelques-unes des 166 espèces d’oiseaux et 27 espèces de mammifères qui y vivent. Il s’agit aussi d’un lieu de pique-nique sympathique.

5. Les sentiers municipaux de Baie-Sainte-Catherine

Charlevoix

L’invitante municipalité de Baie-Sainte-Catherine, qui se qualifie elle-même de «capitale mondiale de la zénitude et des baleines», dispose d’un réseau de sentiers de randonnée gratuit totalisant 12 km. Les points de vue sur les montagnes et le fleuve y sont nombreux. Baie-Sainte-Catherine se trouve en quelque sort au pays des bélugas, «de l’autre côté» de Tadoussac!

6. La réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est

Îles-de-la-Madeleine

Il y a plusieurs sites naturels gratuits aux Îles-de-la-Madeleine. Dans le secteur de Grosse-Île, celui-ci vous permettra de découvrir des kilomètres de dunes et de végétation dunaire ainsi qu’une faune ailée protégée. La réserve abrite deux sentiers d’interprétation totalisant 4,5 km et englobe la plage de sable blanc de la Grande Échouerie, longue de 8,5 km.

7. Les monts Groulx

Côte-Nord

Pour une vraie aventure, on emprunte la route 389 à partir de Baie-Comeau et on se rend dans les monts Groulx, connus pour leurs nombreux sommets de plus de 1000 m et leur toundra alpine. On y dénombre quatre sentiers balisés (de 4,5 km ou 8 km) menant à des sommets dénudés uniques, et l’accès et le camping sauvage y sont gratuits. Selon Guy Boudreau, guide d’aventure dans les monts Groulx, l’achalandage cette année est plus grand qu’à l’habitude: des randonneurs qui devaient partir ailleurs dans le monde se sont tournés vers ce massif sauvage pour se mettre au défi. Le site, isolé, demeure toutefois bien loin des grandes foules! Info ici et ici.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

