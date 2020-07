Ce minichalet flottant est l'endroit parfait où relaxer cet été

Contrairement à ce que dit la rumeur, il est encore possible de dénicher des chalets et des prêts-à-camper au Québec cet été.

La preuve: au moment de publier ceci, il est plutôt facile de réserver un séjour original sur le River Zen, un «houseboat» de Wakefield, en Outaouais.

Affichée sur Airbnb, cette cabane flottante se trouve directement sur la rivière Gatineau. Mini et minimaliste (elle fait 2,4m x 3m), l'habitation est conçue pour accueillir deux personnes seulement.

Sous son toit de style japonais, on trouve un vrai lit avec literie et duvet, quelques tablettes, une modeste table pliante et un chauffage au propane pour les nuits plus fraîches.

Il y a une terrasse couverte à l’extérieur avec table, chaises et hamac, de même qu’une toilette au compost en retrait... et c’est tout! Pas de cuisine, pas de Wi-Fi, pas d’électricité, pas d’eau courante.

L’hôte suggère de profiter des restos du secteur ou d’apporter des repas de style pique-nique. Le café le plus proche se trouve à 5 minutes de voiture et le village de Wakefield, tout comme le parc de la Gatineau, sont à proximité.

Le River Zen, écrit également l'hôte sur Airbnb, est le lieu parfait «pour le yoga et la méditation, se détendre avec un livre, se mettre à l'aise et dormir!»

Certains voyageurs recommandent d'apporter une planche à pagaie pour profiter de la rivière.

Le prix affiché tourne autour de 144$ par nuit, plus les frais.

