9 road trips à faire en Ontario au moins une fois dans sa vie

Bien sûr, il y a Toronto et Ottawa. Mais il y a aussi plein d’autres endroits qui valent le détour en Ontario, particulièrement au bord des Grands Lacs.

Ce sont de véritables mers intérieures, après tout, et elles sont seulement à quelques heures de chez nous. Il est grand temps d’aller leur dire bonjour, hi!

Voici 9 suggestions de voyages à faire au bord de l’eau en Ontario:

1. La région des 1000 îles

À environ 3h de route de Montréal

Plus de 1800 îles, des terrains de camping cachés au milieu du Saint-Laurent, des manoirs et des châteaux sur l’eau... Qu’est-ce qu’on attend pour découvrir les 1000 Islands?!

Cette région, qui se trouve à la fois dans le sud de l’Ontario et dans l’État de New York, peut s’explorer en voiture ou sur l’eau. Empruntez la route panoramique 1000 Islands Parkway, entre Gananoque et Brockville, ou rendez-vous dans le parc national des Mille-Îles pour voguer en kayak, en canot ou en SUP de location.

2. Le parc national de la Péninsule-Bruce

À environ 9h de route de Montréal

Randonnées le long de hautes falaises, baignade dans une grotte magnifique (la Grotto) et admiration totale devant les eaux turquoise du lac Huron: voilà ce qui vous attend dans ce bijou de la baie Géorgienne. Vous allez voir, la couleur de l’eau est vraiment incroyable!

3. Tobermory et le parc national marin Fathom Five

À environ 9h de route de Montréal

Ce parc est voisin de celui de la Péninsule-Bruce, tout près de la ville de Tobermory. Ici, ce qu’on peut faire de très cool, c’est de la plongée où on voit jusqu’à une vingtaine d’épaves de navires ou encore une croisière à bord d’un bateau à fond de verre. À voir aussi: l’île Flower Pot, pour ses formations rocheuses impressionnantes.

4. Wasaga Beach

À environ 7h de route de Montréal

Envie de vivre la «beach culture» à l’ontarienne? Wasaga Beach fait partie de vos meilleures options. Située au bord du lac Huron, la plage fait 14 km de long (ce serait la plus longue plage d’eau douce au monde) et son sable attire tous les types de vacanciers imaginables. Vous aurez un peu l’impression d’être dans une ville de bord de mer américaine.

5. Les chutes Niagara

À environ 6h30 de Montréal

Depuis le rivage, à bord d’un bateau ou dans les tunnels creusés derrière elles: il faut voir les chutes Niagara au moins une fois. Il faut aussi, ensuite, profiter des plaisirs touristiques de la ville de Niagara Falls: le minigolf avec des dinosaures et un volcan qui crache du feu, les maisons hantées, la grande roue, les bars thématiques, les casinos ... On ne boude pas son plaisir, la gang!

6. Niagara-on-the-Lake

À environ 7h de Montréal

Il y a environ 40 vignobles sur la route des vins de Niagara-on-the-Lake, cette coquette petite ville touristique bordée par le lac Ontario. À 25 minutes de Niagara Falls, la région se prête bien aux road trips romantiques. Faites du vélo le long de la rivière Niagara, offrez-vous des dégustations chez les vignerons, allez souper dans un resto «farm-to-table» et louez-vous un B&B victorien!

7. Le parc provincial Sandbanks

À environ 4h de route de Montréal

De grandes dunes qui n’en finissent plus et trois plages de sable doux: le parc provincial de Sandbanks n’est pas populaire pour rien. Vous aimez le camping? Il y a des sites au bord du lac Ontario, cachés dans les dunes, qui sont très chouettes. Réservez très tôt ou allez-y hors saison si vous voulez mettre la main dessus.

Fleur Maison nous a dévoilé ses meilleurs spots dans cette région:

8. Le comté de Prince Edward

À environ 4h de route de Montréal

Le parc de Sandbanks vaut le détour à lui tout seul. Mais la région où il se trouve aussi. Si vous aimez les marchés fermiers, les granges photogéniques, les microbrasseries, les brocantes et – surtout – le vin, le paisible Prince Edward County est pour vous. Vous y trouverez une quarantaine de vignobles et de nombreux produits à découvrir. Cheers!

9. Sauble Beach

À environ 8h de route de Montréal

La petite ville Sauble Beach est une parfaite base pour explorer la péninsule Bruce. Mais on y va d’abord et avant tout pour profiter de sa belle plage de 11 km et ses couchers de soleil sur le lac Huron. Il y a plein de chalets à louer dans le secteur, au coeur de l’action ou un peu plus en retrait.

* Un conseil: si vous voulez éviter les foules, faites ces voyages légèrement hors-saison. En juillet, en août et durant la fin de semaine de la fête du Travail, ces endroits sont très achalandés.

