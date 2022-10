Niagara Falls: 11 trucs incroyables à y faire au moins une fois dans sa vie

Adoré pour son côté kitsch, ses incroyables chutes et sa vie nocturne unique, Niagara Falls est une destination qui vaut le détour!

Située à environ une heure trente de route de Toronto, cette ville enivrante est l’endroit parfait pour cocher des activités sur votre «bucket list» et vivre un brin d’adrénaline!

Voici donc 11 trucs à faire au moins une fois dans sa vie à Niagara Falls!

Bien que cette activité soit l’une des plus populaires de la région, il faut savoir que la croisière qui vous amène près des chutes est un incontournable. On vous fera enfiler un poncho bien coloré et l’on vous dirigera vers un joli bateau de croisière sur deux étages. La balade dure une trentaine de minutes et vous permet de voir un arc-en-ciel complet (si la température le permet), ainsi que de vous mouiller les pieds près des chutes. L’expérience vous laissera sans mot!

Prix adulte: 32,75$

Il n’y a certainement rien de plus spectaculaire que de survoler les chutes du Niagara en hélicoptère. L’entreprise Niagara Helicopters vous propose divers forfaits selon votre budget et vos envies. Vous pouvez voler une douzaine de minutes et profiter de la vue ou encore profiter de votre balade dans les airs pour vous rendre dans un vignoble à proximité et être accueilli avec un verre de bulles à votre descente! Même Elton John aurait selon les rumeurs profité de son passage à Niagara pour faire une visite en hélicoptère!

Les prix varient en fonction du forfait

De nombreux fabuleux vignobles se trouvent à proximité de Niagara Falls et il vous est possible de les visiter en louant une voiture avec un chauffeur ou encore en vous y rendant par vos propres moyens. Le vignoble Ravine, qui se trouve à proximité, est même accessible par vélo si le cœur vous en dit. Une expérience fabuleuse!

The Fudge Factory propose une multitude de sucreries plus alléchantes les unes que les autres. Sur son menu, on retrouve même la possibilité de savourer une pointe de gâteau au fromage congelé et ensuite trempé dans le chocolat. Les plus gourmands pourront même y ajouter quelques friandises supplémentaires pour un maximum de saveurs!

4848 Clifton Hill, Niagara Falls

La Niagara SkyWheel est un excellent moyen d’observer la vie nocturne à vol d’oiseau. Vous serez confortablement installé dans une petite cabine qui vous offrira paix d’esprit et vue à couper le souffle. Pas de panique si vous souffrez de vertige, même si la grande roue vous amène jusqu’à 53 mètres de hauteur, vous allez vous sentir en sécurité dans la Niagara SkyWheel!

4950 Clifton Hill, Niagara Falls

15$ par adulte

6. Observer l’illumination des chutes (et ses feux d’artifice)

Impossible de manquer l’impressionnante illumination des chutes qui se produit tous les soirs. Les couleurs évoluent toutes les 15 minutes, c’est donc un spectacle en continu qui vaut vraiment le détour. De plus, vers 22 heures, vous pourrez même admirer un court feu d’artifice qui se produit beau temps, mauvais temps!

Gratuit

Descendez à 55 mètres dans la terre afin de découvrir un tout nouveau point de vue unique sur les chutes du Niagara. Le Tunnel, qui se trouve dans le Niagara Parks Power Station, vous propose une vue spectaculaire des chutes. Sachez que vous devrez toutefois marcher environ 600 mètres dans le tunnel avant de vous rendre au point de vue! En plus de voir les chutes, vous pourrez également visiter la Niagara Parks Power Station, un musée interactif et hyper intéressant.

7005, Niagara Parkway

28$ par adulte

Pour les adeptes des «selfies», un arrêt au nouveau Rippley’s Selfie Studios s’impose. Ici, chaque pièce propose un décor coloré et ludique où prendre des photos amusantes qui feront sourire vos abonnés Instagram. Une activité parfaite pour les jours de pluie!

19,99$ par adulte

4983 Clifton Hill

Ouverte en 1904, ce petit hôtel est l’une des seules adresses historiques où il est possible de séjourner à Niagara Falls. L’établissement se démarque par son architecture presque médiévale composée de grosses pierres et d’un immense foyer dans la salle à manger principale. L’après-midi, l’établissement propose un service de thé fabuleux avec une tour de scones et de douceurs concoctés sur place. On y sert également quelques cocktails, des mimosas et plus encore! Vous vous sentirez comme un membre de la royauté!

6080 Fallsview Blvd, Niagara Falls

Découvrez la force des rapides du Niagara grâce à cette promenade en bateau hors de l’ordinaire. Les plus téméraires pourront s’installer à l’avant du bateau afin de voir les rapides de (très) près alors que les autres pourront choisir d’être dans la section couverte du bateau où vous vivrez des sensations fortes bien au sec. Une belle petite dose d’adrénaline!

Prix : 73,95$ par adulte

Après une journée de folles aventures et d’adrénalines, certains voudront s’offrir un petit moment de détente à la Healing Salt Cave. Ici, vous pourrez essayer la halothéraphie qui vous permettra d’ouvrir vos poumons au maximum et de réduire les inflammations de vos bronches respiratoires. C’est une expérience absolument incroyable et qui vous recentrera sur l’essentiel!

4025 Dorchester Road #2, Niagara Falls

Prix : 55$ par adulte

