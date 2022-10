8 lieux magiques où profiter au maximum de l'automne

L’automne est synonyme de couleurs, de récoltes, de petites laines et d’activités en plein air. Pour profiter pleinement de ses petits plaisirs, pourquoi ne pas prendre une pause «cocooning» dehors avec un lunch réconfortant? C’est peut-être votre dernier pique-nique de l’année après tout!

Sur votre chemin, faites un arrêt au Tim Hortons pour essayer notre duo préféré du moment: la soupe poulet et nouilles (saviez-vous qu'elle est maintenant préparée avec PLUS de poulet?) et le sandwich Club à la Tim avec dinde et bacon (ou l’Irrésistible au bœuf rôti avec oignons croustillants). Prenez votre lunch «pour emporter» et allez le déguster à l'extérieur pour profiter encore du beau temps.

Voici les plus beaux «spots» où faire des sorties en couple ou entre amis cet automne:

1. Faire une randonnée dans l’un des sentiers des quatre coins de la province

Le Québec regorge de sentiers où faire une bonne randonnée. Bien sûr, vous pouvez vous rendre à quelques minutes de la maison (le parc du Mont-Royal, le parc national du Mont-Saint-Bruno ou le Mont-Saint-Hilaire) ou encore saisir l’occasion de planifier une escapade à la découverte d’une nouvelle région (le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue ou même la Gaspésie). Les parcs de la Sépaq ou de Parcs Canada vous offrent le terrain de jeu idéal pour vous ressourcer en nature.

2. Se balader dans le Vieux-Montréal

Le contraste entre les immeubles en pierre du Vieux-Montréal et les arbres colorés invite à une jolie balade. C’est peut-être le temps d’essayer enfin la Grande Roue de Montréal, si ce n’est pas déjà fait!

3. Découvrir des produits locaux dans un marché de légumes

L’automne est vraiment la saison idéale pour faire le plein de produits locaux et de légumes frais! Rien de mieux qu’une visite dans un marché public: à Montréal, les incontournables sont évidemment les étals colorés du marché Jean-Talon et du marché Atwater.

4. Prendre une marche sur la rue la plus cool de Montréal

Élue rue la plus cool au monde par le magazine Time Out, la rue Wellington, dans le quartier Verdun, est assurément l’endroit par excellence pour une balade avec une «date» ou entre amis.

5. Cueillir des citrouilles et faire un labyrinthe dans un champ de maïs

Rendez-vous au Labyrinthe Galaxie de Sainte-Julie pour cueillir des citrouilles (et des courges) à cuisiner ou à utiliser dans la création de votre déco d’automne. Profitez également de votre visite pour parcourir les 5 km de sentiers aménagés à travers les champs de maïs!

6. Faire une escapade dans les Laurentides

La saison des couleurs tire peut-être à sa fin, mais il est toujours temps de planifier un séjour dans les Laurentides afin de faire le plein de beaux paysages. En plus, c’est à seulement une heure de route de la ville!

7. Faire un pique-nique au bord de l'eau près du Fort-Chambly

À pied ou à vélo, explorez ce site historique situé en bordure de la rivière Richelieu: on y retrouve une fortification qui date de l’époque de la Nouvelle-France. Terminez cette journée en plein air autour d'un pique-nique savoureux et réconfortant.

8. Faire du vélo sur les berges du canal Lachine

Enfourchez votre vélo ou un BIXI (la location est offerte jusqu’au 15 novembre) et partez à la découverte de l’arrondissement le Sud-Ouest en empruntant la légendaire piste cyclable qui borde le canal Lachine.

Pour une bonne dose de réconfort, optez pour l’irrésistible duo soupe et sandwich de Tim Hortons à savourer sur le pouce dans un cadre automnal enchanteur.