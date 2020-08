Un motel «californien» va ouvrir ses portes au bord de l’une des plus belles plages de l’Ontario

C’est le temps de planifier un petit voyage en Ontario: un motel vintage digne de la Californie est sur le point d’ouvrir ses portes le long de l’une des plus belles plages des Grands Lacs!

Le June Motel de Sauble Beach va accueillir ses premiers clients le 4 septembre 2020 dans un décor rétro chic digne des années 1970, près du lac Huron.

C’est l’équipe du June Motel de Picton, dans le Prince Edward County, qui est derrière ce nouveau projet.

Dans les deux cas, les motels sont des établissements des années 1960-70 qui ont été complètement revampés et repensés, tout en gardant la «vibe» d’autrefois.

Le nouveau beach motel offrira 24 chambres, une piscine ainsi qu'un resto nostalgique - le Heydays - inspiré à la fois des comptoirs à fruits de mer de la Nouvelle-Angleterre et de la cuisine des années 1970 de la côte californienne. On nous promet qu'il y aura un bar à sundae!

Selon ce que l’on peut lire sur Instagram, l’équipe du June Motel travaille à ce projet depuis plus d’un an et a exploré abondamment la région pour pouvoir conseiller les clients sur les choses à découvrir.

Située à 3h de route de Toronto et 8h de Montréal, Sauble Beach est une petite ville de la baie Georgienne qui est très populaire auprès des Ontariens, mais aussi de plusieurs Québécois. La plage y fait pas moins de 7 km de long et elle offre du vrai beau sable doux!

Dans les environs se trouve le fameux parc national de la Péninsule-Bruce, connu pour ses eaux turquoise franchement étonnantes et ses sentiers de randonnées à flanc de falaise.

Le June Motel de Sauble Beach proposera aussi certaines activités sur place, comme des séances de yoga «detox retox» sur la plage.

L'établissement sera ouvert cette année du 4 septembre au 31 octobre.

Si ça vous intéresse, sachez qu’il est possible de réserver des chambres depuis la fin juillet. Le prix est plutôt élevé: à partir de 250 $ par nuit en basse saison et 330 $ en haute saison.

Pour en savoir plus: www.thejunemotel.com/saublebeach

* photo en accueil : The June Motel

