Le Petit Sao ouvre une nouvelle succursale pour servir encore plus de délicieux Nems

Excellente nouvelle pour ceux qui veulent encore plus d’incroyables Nems de mama Thi à travers la ville de Montréal!

Le Petit Sao, restaurant vietnamien familial où l’on peut manger les fameux Nems roulés par la maman de la propriétaire, a ouvert dernièrement une quatrième succursale dans le Vieux-Montréal.

Située sur la rue Notre-Dame Ouest, entre les rues Saint-Jean et Saint-François-Xavier, cette toute nouvelle adresse offre un menu semblable à celui des autres succursales de la ville. Vous pouvez donc vous attendre à de succulents Banh Mi, des bols de salades de vermicelles buns aux viandes grillées, de la soupe tonkinoise, des bouchées traditionnelles du Vietnam comme les Nems, et bien plus. L’endroit propose plusieurs options pour les végétariens par souci écologique.

Le menu des boissons est composé de limonades fraîches, chè thaï et café vietnamien, mais aussi de bières asiatiques et locales et de cocktails. Il est également possible de choisir un vin parmi une petite carte d'importation privée. C'est donc une belle option d’endroit pour un 5 à 7 avec des collègues et des amis.

Cette 4e succursale du Petit Sao vaut certainement une visite si vous êtes dans le coin!

237, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

