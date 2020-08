Une maison scandinave neuve à vendre à Frelighsburg pour 793 327$

Cette magnifique propriété fait partie du projet de constructions neuves Frelighsburg-en-haut. La résidence au design épuré et lumineux propose un espace de vie ouvert et fluide qui fait rêver.

Dans la cuisine, vous retrouverez des matériaux de qualité et un vaste îlot qui vous donnera envie de cuisiner.

Dans le salon, un magnifique foyer au gaz a été installé.

La maison possède trois chambres, une salle de bain complète ainsi qu’une salle d’eau.

Cette construction, qui est en fait la maison-modèle du projet, est actuellement à vendre pour 793 327$ (incluant les taxes).

Le projet Frelighsburg-en-haut propose également d’autres types de maisons scandinaves qui seront construites dans les prochains mois. Comme celle-ci:

Chaque propriété construite est modulable en fonction des besoins des acheteurs. Le nombre de chambres et de salles de bain peut être modifié, et l’ajout d’aménagement optionnel comme une terrasse sur le toit, un spa ou des planchers chauffants est également possible.

Découvrez le décor complet de cette magnifique propriété dans la vidéo ci-dessus!

Cette propriété en particulier est à vendre sur le site de Sotheby’s. Vous trouverez toutes les informations sur le projet immobilier sur le site en-haut.ca!

Ne manquez pas nos dernières capsules déco!

