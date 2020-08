La gang du Dépanneur le Pick Up et Alexandraplatz ouvre un resto-bar de quartier dans Hochelaga

La talentueuse équipe à qui on doit deux des meilleures adresses du Mile-Ex, le Dépanneur le Pick Up et le Alexandraplatz (qui est de retour pour l'été), a ouvert un tout nouveau resto-bar de quartier dans Hochelaga cette fois!

• À lire aussi: Bika Farm: mangez des repas gastronomiques à la ferme de la réputée chef Fisun Ercan

Le resto-bar le Pick Up est situé dans le local qu’occupait La Belle Province au coin des rues Ontario Est et Nicolet.

Le look de l’endroit n’a pas énormément changé ce qui fait du resto-bar le Pick Up un endroit kitsch à souhait.

En ce qui concerne le menu bouffe, il s’inspire de ce que l’équipe fait déjà dans le Mile-Ex. Au resto-bar, les clients peuvent commander des sandwiches végés ou à la viande, des salades, des huîtres, des frites et des tacos de crevettes.

En raison de la COVID-19, le restaurant fonctionne seulement en formule take-out afin que vous puissiez déguster votre repas à la maison, dans un parc ou encore sur les tables de pique-nique installées devant l’établissement dans la rue pour la saison estivale.

Justement pour les pique-niques, le resto-bar le Pick Up propose aussi une boite spéciale qui comprend un repas complet pour 14$. Il y a l’option de la prendre végétarienne avec du chou-fleur frit ou avec du poulet frit.

Côté boisson, pour l’instant le restaurant offre quelques bouteilles que vous pouvez acheter avec votre repas. Lorsque la salle à manger sera ouverte, le resto-bar dévoilera sa carte des vins.

Le resto-bar le Pick Up est définitivement une nouvelle adresse à essayer, même si la pandémie fait en sorte qu’on ne peut pas la découvrir entièrement encore!

Resto-Bar le Pick Up

3739 Ontario Est, Montréal

Ouvert du mercredi au samedi entre 16h et 20h

