7 restos et bars où boire de la bonne sangria à Montréal et dans les environs

L’une des meilleures boissons à boire l’été est, sans aucun doute, la sangria. Ce mélange à base de vin est rafraîchissant et se partage à merveille entre amis lors d’une chaude soirée d’été sur la terrasse d’un restaurant ou d’un bar.

Voici justement 7 restaurants et bars de Montréal et des environs où la sangria est délicieuse:

Ce café-bar montréalais du boulevard Saint-Laurent est le meilleur endroit à Montréal où boire du cidre. Une de ses sangrias vous surprendra peut-être puisqu’elle est justement à base de ce jus de pomme alcoolisé. Pour ceux qui préfèrent une sangria «classique», l’établissement offre aussi cette option.

4328, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce chic restaurant espagnol du centre-ville de Montréal vous propose de personnaliser votre pichet de sangria en vous laissant choisir la bouteille de vin que vous préférez sur son menu. Vous devrez tout simplement ajouter 10$ au montant de la bouteille pour le mélange de jus et de liqueurs.

1450, rue Peel, Montréal

Ce n’est pas clair si la sangria vient de l’Espagne ou des Antilles, mais une chose est certaine, celle que sert le Club Espagnol de Québec est hyper-rafraîchissante. L’établissement du boulevard Saint-Laurent, qui a l’une des terrasses les plus festives à Montréal, sert une sangria des plus classiques à base de vin rouge et on adore ça.

4388, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Si vous aimez les sangrias réinventées, vous voudrez goûter à celle du Kampai Garden situé en plein centre-ville de Montréal. Elle est faite à base de vodka, de sirop d’hibiscus et d'eau de rose, de jus de lime, de soda et de vin blanc ou rouge. Rafraîchissante à souhait!

1616, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Cette terrasse est perchée sur le toit de l’Hôtel Nelligan dans le Vieux-Montréal. C’est un bel endroit où prendre un verre et casser la croûte en tête à tête. La sangria y est aussi très bonne. Vous avez le choix entre de la rouge et de la blanche et elles se vendent au pichet comme au verre.

106, rue Saint-Paul Ouest, 5e étage, Montréal

Ce restaurant de Laval qui vire en «club» lorsque la nuit tombe propose, parmi ses cocktails «classiques», la sangria. Elle est à boire accompagnée de l’excellent pad thaï aux crevettes.

1780, avenue Pierre-Péladeau, Laval

Ce resto-bar bien populaire au Dix30 tient sur son menu trois sangrias: une rouge bien classique, une blanche avec ananas et une rose avec melon d’eau. Choisissez celle qui vous parle le plus et accompagnez là de tacos!

9330, boulevard Leduc, Brossard

