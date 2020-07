7 terrasses à Montréal qui acceptent les chiens

Être parents chien peut parfois être stressant quand vient le temps de laisser pitou seul à la maison le temps d'une sortie. Mangera-t-il le sofa? Ou le mur? Heureusement, à Montréal, de plus en plus d’établissements acceptent les chiens.

Voici donc 7 belles terrasses où boire un verre avec votre chien cet été.

Situé sur le canal de Lachine, dans le quartier Saint-Henri, le Riverside est un des endroits les plus agréables où profiter de l’été. En plus d’être un bon spot où boire de délicieux cocktails, vous y trouverez aussi un terrain de volley-ball et un terrain de basketball. Cet été, le Riverside a même son propre camion de crèmes glacées! Un bel arrêt où profiter de l’été en gang, avec vos chiens!

5020 rue St-Ambroise

Sur le site du Stade olympique, vous retrouverez un bel endroit où vous reposer, savourer un cocktail et profiter de l’été comme il se doit. Depuis 5 ans, grâce à l’implication de nombreux citoyens, l’esplanade du Parc olympique est devenue un merveilleux jardin où profiter pleinement du beau temps. En plus, les chiens en laisse sont admis sur le site.

L’Esplanade du Parc olympique - 4115 avenue Pierre de Coubertin - à la sortie de métro Pie-IX

La Terrasse Saint-Ambroise est un classique montréalais. Il faut y aller au moins une fois dans sa vie ne serait-ce que pour profiter de son décor industriel à couper le souffle. Vous pourrez y boire une bonne bière, manger une bouchée et prendre un bain de soleil. C’est aussi un des meilleurs endroits où observer la mystérieuse «maison rose» en haut du Canada Malting.

5080 rue St-Ambroise

Bonne nouvelle! Le Village au Pied-du-Courant a fait un retour très attendu au début de mois de juillet. La plage-terrasse qui longe le fleuve Saint-Laurent est sans aucun doute l’un des endroits les plus beaux où profiter de l’été montréalais. En plus de pouvoir siroter un verre, les deux pieds dans le sable, le Village au Pied-du-Courant a l’habitude d’organiser une foule d’évènements comme du yoga en plein air et des soirées thématiques. Suivez la page Facebook de l'endroit pour connaître son horaire qui change en raison de la COVID-19.

2100 rue Notre-Dame Est

Avec ses jolies tables à pique-nique colorées, ses guirlandes lumineuses et ses nombreux graffitis, la superbe terrasse de la microbrasserie Messorem Bracitorium vous donnera certainement l’impression d’être à Brooklyn. La bière est bonne et vous pouvez être accompagné de votre chien en laisse si celui-ci est d’agréable compagnie.

2233 rue Pitt

Pour un endroit relax où prendre une bière sans se prendre la tête, c’est à MaBrasserie que ça se passe. Cet établissement de la rue Holt est en fait une coopérative de solidarité brassicole qui regroupe une tonne de bons brasseurs locaux. Vous pourrez goûter à plus de 32 bières en fût et casser la croûte entre copains. Les chiens sont admis en laisse sur la terrasse.

2300 rue Holt

• À lire aussi: Ce bar adoré du Mile-Ex qui avait fermé l’an dernier fait un retour surprise cet été

Après avoir annoncé sa fermeture définitive l’an dernier, le bar Alexandraplatz du Mile-End est de retour au plus grand bonheur des Montréalais. L’établissement propose une carte de vin nature, mais aussi une jolie terrasse où prendre un verre en bonne compagnie. Les toutous sont acceptés. Prenez note qu’il est préférable de réserver votre place à l’avance ici. Sinon, sachez que le Cicchetti (qui se trouve à un coin de rue) accepte également les gentils chiens sur sa jolie terrasse.

6731 avenue de l'Esplanade

