Loud va donner un show sur le site d'un aéroport près de Montréal cet été

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui voulaient voir Loud en spectacle cet été.

Le rappeur montréalais offrira un spectacle pas comme les autres sur le site de l’aéroport régional de Mont-Tremblant / Saint-Jovite le 21 août prochain.

Le spectacle se fera à la façon d’un ciné-parc, c’est-à-dire que vous devrez vous y présenter en voiture. Le coût sera de 75$ par véhicule et un maximum de 6 personnes est toléré par voiture.

Le site ouvrira ses portes sur le coup de 20h. Ceux qui veulent les meilleures places de stationnement devront donc ne pas trop tarder. Loud sera sur scène dès 22h et un DJ invité dont le nom sera annoncé plus tard réchauffera le site entre 21h et 22h.

Les billets seront mis en vente sur le site d’evenko le 24 juillet à 10h. Puisque l’été est assez tranquille cette année, dépêchez-vous de réserver votre place, car ça risque de partir vite!

Le spectacle aura lieu beau temps mauvais temps à moins d’orages violents!

*Photo de couverture: capture d'écran du vidéoclip 56k

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />