Un resto réputé ferme ses portes et ouvre un tout nouveau projet sur le Plateau

Un autre restaurant s’ajoute à la liste des fermetures en raison de la COVID-19.

Il s’agit cette fois du restaurant Provisions 1268 qui avait l’habitude de se retrouver parmi les meilleures adresses gastronomiques à Montréal.

L’établissement situé dans Outremont a dû se résoudre à fermer ses portes en raison de son petit espace qui rendait très difficile son opération avec les mesures sanitaires demandées par la santé publique.

Bien que les Montréalais perdent une très bonne table, il faut savoir que la boucherie/ bar à vin Provisions, à quelques pas du feu restaurant, demeure ouverte.

L’autre bonne nouvelle est que les propriétaires ont ouvert un tout nouveau projet sur le Plateau. Au coin des rues Gilford et Saint-Denis se trouve maintenant le Provisions 418. Cette nouvelle adresse propose à la clientèle de la crème glacée pas piquée des vers. Il est aussi possible de se procurer des sandwichs, de la viande et du vin comme à la boucherie, des snacks et du café.

Comme ce nouveau concept est situé tout près de la station de métro Laurier, ça en fait l’endroit parfait où s'arrêter avant d'aller flâner au parc!

Provisions 418

418, rue Gilford

Boucherie et bar à vin Provisions

1142, avenue Van Horne

