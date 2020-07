Bar Verdun Beach : un nouveau bar à vin coloré de quartier

Parmi les restaurants qui ont ouvert au cours des dernières semaines pendant la pandémie, on retrouve le très coloré Bar Verdun Beach.

Situé évidemment dans l’arrondissement de Verdun comme l’indique son nom, ce bar de quartier est le nouvel endroit où aller casser la croûte et boire du bon vin nature.

Cet nouvel établissement ne passe certainement pas inaperçu avec sa façade jaune aux allures vintage, ses tables de terrasses orange et vertes installées à l’avant et sa jolie terrasse intime à l’arrière.

Le menu est composé de petits plats qui se partagent parfaitement. Les végétariens seront heureux d’apprendre qu’il y a de belles options pour sans viande.

La carte des vins quant à elle est hyper intéressante et cache de belles petites découvertes pour vos papilles. Il est aussi possible de commander des cocktails et des bières artisanales.

Bar Verdun Beach est ouvert depuis quelques jours seulement et les Montréalais semblent déjà avoir adopté l’endroit!

Bar Verdun Beach

4816 rue Wellington, Montréal

