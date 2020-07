Ce réputé resto réinvente l’apéro avec le service Apérotogo

Quelques restaurants reconnus pour leurs options pour l’apéro ont décidé d’offrir des produits pour emporter pendant le confinement.

C’est le cas du Hambar qui n’a pas chômé du tout pendant la fermeture obligatoire. Le propriétaire Philippe Poitras avait décidé de mettre sur pied le service de livraison ou de commandes à emporter Apérotogo.

La popularité du projet original fait en sorte qu’il est encore possible de commander les essentiels pour un apéro réussi via Apérotogo, et ce, même si les restaurants peuvent rouvrir leurs portes depuis quelques jours déjà.

Avec Apérotogo, vous avez le choix de sélectionner différents items du menu pour créer votre propre plateau ou d’y aller avec une boite déjà faite pour 29$. Vous avez même l’option de la prendre pour végétariens.

Il est aussi possible d’ajouter une bouteille de vin à votre boite d’apéro pour un total de 65$, ou bien d’essayer le «kit de survie Apérotogo» qui contient trois mix à cocktails prêts à être mélanger à votre alcool fort. Cette dernière option coûte 24$.

Le menu d’Apérotogo est en ligne sur le site du projet. Vous pouvez même commander directement en ligne via CHK PLZ.

Si vous aimez aller prendre l’apéro chez Hambar en temps normal, vous ne serez certainement pas déçu de la boite à déguster sur votre balcon ou dans un parc avec des amis.

Apérotogo de Hambar est disponible pour les livraisons et commandes du lundi au samedi entre 12h et 21h.

Hambar / Apérotogo

355, rue McGill, Montréal

