Les bars du Québec peuvent ENFIN rouvrir et voici tout ce que vous devez savoir

Plusieurs attendaient avec impatience la date de la réouverture des bars au Québec.

• À lire aussi: 11 bars du Québec parmi les 50 meilleurs au Canada

Voilà maintenant que c’est chose faite, les établissements qui ont un permis de bar peuvent officiellement rouvrir leurs portes dès AUJOURD'HUI!

Tout comme les restaurants, les bars doivent respecter des mesures bien strictes demandées par le gouvernement et la santé publique.

Certaines conditions s’ajoutent aussi comme l’obligation d'être assis. Oubliez donc l’époque où vous pouviez vous déhancher bien collé sur votre nouvelle «date».

Les bars qui étaient davantage des pistes de danse peuvent installer des tables pour permettre à leur clientèle de boire un (ou plusieurs) verre entre amis, toujours en respectant la distance du deux mètres pour les personnes provenant de différents foyers.

Il sera toujours aussi important de se laver les mains le plus souvent possible et d’utiliser le désinfectant mis à votre disposition par les établissements.

Également, les employés doivent porter le masque et/ou la visière selon leur tâche dans l’établissement.

Les bars au temps de la COVID-19 seront bien différents de ce que l’on a connu. Par contre, ils peuvent enfin rouvrir et recommencer à vous servir leurs bons cocktails, de la bière et du vin, le tout dans l’espoir de se sortir un peu la tête de l’eau financièrement.

• À lire aussi: Coronavirus: voici les établissements qui ont fermé définitivement leurs portes depuis le début de la crise

Ne manquez pas nos dernières vidéos!