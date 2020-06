Un resto de Québec transformé en «drive-in»

Depuis le début de la pandémie, nombreux sont les restaurateurs qui ont choisi de modifier leur concept afin d’offrir une toute nouvelle expérience à leurs clients.

C’est le cas du restaurant Buffet Royal situé à Québec.

Le petit casse-croûte a décidé de se transformer en drive-in. Il est donc possible d'y passer votre commande et de la recevoir sur un plateau pour la déguster directement dans votre voiture.

Jusque dans les années 80, le Buffet Royal offrait le service à l’auto. Il était donc tout naturel, pour les propriétaires, de recommencer à offrir un menu drive-in.

«En ces temps de distanciation sociale, nous avons décidé de faire un retour aux sources et vous faire revivre l’expérience du service au volant (drive-in). Plusieurs clients nous parlent de leurs bons souvenirs de notre classique des années 60. D’autres aimeraient vivre cette expérience en famille. Nous avons donc sorti les cabarets d’origine que nous utilisions de 1956 à 1980. Ce service sera disponible pour un temps limité à partir du mercredi 20 mai de 11h à 19h», peut-on lire dans la publication Facebook du restaurant.

Les clients du Buffet Royal n'ont qu'à téléphoner à l'établissement dès qu'ils arrivent dans le stationnement pour passer leur commande et décrire leur voiture. Il est également possible de passer la commande en ligne et de la payer par carte de crédit. Vous n'aurez qu'à inscrire dans les commentaires que vous souhaitez utiliser le service au volant en y ajoutant le modèle et la couleur de votre voiture.

Voilà une bonne raison de faire un road trip à Québec!

Buffet Royal

2985, chemin Royal, Québec





