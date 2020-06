Réouverture des restaurants à Montréal et ailleurs : ce que vous devez savoir

Au tour des restaurants à travers le Québec de préparer leur réouverture.

Le gouvernement a bel et bien confirmé la rumeur du 15 juin comme date de réouverture des restaurants à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de la MRC de Joliette et de la Ville de L’Épiphanie lors de son point de presse du 8 juin. Ces derniers pourront, quant à eux, accueillir des clients dès le 22 juin, soit une semaine plus tard.

Cette réouverture vient bien entendu avec des mesures sanitaires à respecter. La distanciation sera obligatoire entre les groupes, d’au plus 10 personnes à une même table, qui partageront un repas. Pour manger en tête à tête, deux clients devront obligatoirement résider à la même adresse, à défaut de quoi ils devront être tenus à deux mètres de distance. Le personnel en cuisine devra porter le masque et une protection oculaire lorsque la règle du deux mètres ne pourra être respectée. Les menus à l’ardoise sont encouragés et les condiments, le sel, le poivre, devront être retirés des tables.

Maintenant que famille et amis pourront se rassembler à l’intérieur dans un restaurant, il va de soi que les rassemblements seront aussi permis à l’intérieur des maisons, toujours en respectant la règle du 10-3-2.

• À lire aussi: COVID-19: les rassemblements à l'intérieur seront bientôt permis au Québec

Cette annonce donne de l’espoir au domaine de la restauration qui ne l’a pas facile depuis quelque temps, comme la plupart des entreprises. Or, les bars, eux, sont les grands oubliés de cette étape de déconfinement. Leur situation est assez précaire puisqu’ils ont dû fermer obligatoirement dès le tout début de la crise en mars et n’ont pas l’option de faire du «take-out» ou de la livraison comme les restaurants. À noter toutefois que les bars qui servent de la nourriture pourront aussi rouvrir leurs portes en même temps que les restaurants.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!