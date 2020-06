Le Pastaga a un «gâteau McCain» maison sur son menu et vous pouvez vous le faire livrer

Tout le monde a déjà acheté un gâteau McCain. Que ce soit pour l’anniversaire d’un collègue, pour une fête surprise ou simplement pour manger ses émotions devant la reprise du film Titanic en français à TVA, le gâteau McCain est pour plusieurs, une source de réconfort sucrée.

Voilà pourquoi l'équipe du restaurant Pastaga a décidé de créer sa propre version maison du fameux gâteau McCain.

«Vous connaissez ça, et c'est bon. On en a fait avec des produits de qualité, et c'est TRÈS bon!» peut-on lire sous la publication Instagram du chef Martin Juneau.



Le «Creux et délicieux» du Pastaga est disponible en livraison ou à la commande pour emporter.



Profitez-en pour essayer le menu «prêt à griller» du restaurant, composé d'une foule de bons produits locaux à savourer sur le barbecue!

Pastaga

6389 boul. Saint-Laurent

