Journée mondiale du beigne : 5 endroits qui livrent ou font du «take-out»

Chaque année, le premier vendredi du mois de juin est la Journée mondiale du beigne!

Eh oui! Il y a bel et bien une journée dans l’année qui est consacrée à notre amour du donut et, pandémie ou non, il faut célébrer ça comme il se doit!

Voici donc 5 endroits qui livrent ou font du «take-out» aujourd’hui à Montréal et les alentours pour que vous puissiez rassasier votre envie de beignes décadents!

Le roi des beignes propose 6 beignes pour 15$ ou bien 12 beignes pour 28$ à vous faire livrer à la maison. Il est également possible de prendre votre commande pour emporter à partir de sa fenêtre directement sur l’avenue Mont-Royal ou encore dans quelques succursales de La Cage Brasserie Sportive aux alentours de Montréal. Deux belles promotions en place jusqu’au 7 juin et disponibles en ligne seulement.

Krispy Kreme offre un beigne gratuit à chaque personne qui se présente au comptoir pour célébrer la journée mondiale du beigne. Cette promotion n’est toutefois pas applicable sur les commandes Uber Eats et on vous conseille de vous assurer que la succursale la plus près de chez vous est bel et bien ouverte avant de vous déplacer!

Cette pâtisserie de Saint-Henri est un excellent endroit où se procurer de bons beignes artisanaux et décadents. Vous pouvez commander via leur site internet et passer cherche votre douzaine, ou demi-douzaine pour les plus sages, plus tard dans la journée.

Après une absence de quelques semaines, Trou de beigne est de retour juste à temps pour vous vendre de succulents «donuts» durant la journée mondiale du beigne. Vous pouvez commander par téléphone que ce soit pour emporter (à partir de la succursale de Saint-Zotique seulement) ou pour la livraison.

Ce comptoir à beignes est situé dans l’ouest de l’île tout près de la station de métro Snowdon. Si vous n’habitez pas dans le coin, pas de panique, l’établissement offre la livraison. Vous pourrez commander en ligne et payez à l’avance. En plus, il a de vraiment belles options pour les véganes.

