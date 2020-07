Coronavirus: les établissements qui décident de rester fermés à cause de la COVID-19 et des règles strictes

Après plusieurs semaines de fermeture obligatoire en raison de la pandémie de la COVID-19, les restaurants et bars du Québec ont pu accueillir à nouveau des clients le 15 juin (22 juin à Montréal) et le 25 juin respectivement.

Cette permission vient toutefois avec des règles sanitaires bien strictes, comme le port du masque par les employés et les clients, la distanciation physique de 2 mètres entre les gens de ménages différents et la réduction de 50% de la capacité d’accueil de l’établissement.

Ces mesures qui sont nécessaires pour éviter de nouveaux foyers d’éclosion ont parfois pour effet de refroidir certains restaurateurs ou tenanciers de bars et les décourager à rouvrir leurs portes. Certains d’entre eux ont aussi tout simplement peur de mettre la santé des clients et des employés en danger face à ce vilain virus.

Des propriétaires ont donc fait le choix de ne pas rouvrir ou de refermer les portes de leur établissement jusqu’à nouvel ordre. Les voici:

Le bar-salle de spectacle Les Foufs ne rouvrira pas ses portes en raison de la hausse de cas que connaît la métropole en date du 16 juillet 2020. «Nous pensons qu'il est de notre responsabilité de nous assurer que vous, nos clients et notre personnel soyez en sécurité», peut-on lire sur la page Facebook de l’établissement.

Le bar Waverly dans le Mile-End a rouvert ses portes le 3 juillet dernier. Or, l’obligation du masque pour les clients dès le 18 juillet et la responsabilité de faire respecter cette règle a été la goutte qui a fait déborder le vase et qui a poussé l’équipe à refermer jusqu’à ce que la situation s’améliore.

Le Groove Nation avait prévu sa réouverture pour le 9 juillet dernier, mais les nouvelles règles annoncées par le gouvernement lui ont rapidement coupé l’herbe sous le pied. Le bar devrait rouvrir lorsque la danse sera permise par le gouvernement dans les établissements comme le Groove Nation.

*Cette liste sera (tristement) mise à jour selon les annonces d'entreprises.

