Fugazzi Pizza annonce l’ouverture d’une 2e adresse à Montréal

La pizzéria la plus funky de Montréal, Fugazzi Pizza, a annoncé cette semaine une excellente nouvelle sur ses réseaux sociaux.

L’équipe du Fugazzi prépare l’ouverture d’une deuxième succursale sur l’île de Montréal.

Cette nouvelle adresse sera située dans le Mile-End, mais le lieu exact n’a pas encore été dévoilé.

Il est également trop tôt pour connaître la date d’ouverture.

Tout comme la première succursale de Pointe-Saint-Charles, ouverte il y a maintenant 1 an et demi, le design et la déco du nouveau local seront assurés par les talentueux frères Gauley de la firme Gauley Brothers. Aucun doute que cette nouvelle adresse sera tout aussi impressionnante que la première.

Les gens du Mile-End vont certainement compter les dodos jusqu’à l’ouverture de ce nouveau cool «spot» du quartier où manger une bonne pizza et boire de bons cocktails.

Fugazzi Pizza Mile-End

Adresse et date d’ouverture à venir...

Fugazzi Pointe-Saint-Charles

1886, rue Centre

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s

s