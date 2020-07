5 endroits accessibles à vélo où partager un bon repas (et une bonne bouteille) entre amis

Il n’existe certainement pas un meilleur moyen pour profiter pleinement du beau temps que de faire une balade à vélo entre amis.

Ça tombe bien, car cet été Fizz vous propose d’offrir une balade à BIXI gratuite à un ami! Jusqu’au 4 septembre, pour chaque trajet acheté dans l'application BIXI, vous pourrez inviter un ami à pédaler gratuitement avec vous.

Pour avoir droit à cette promotion, vous n’avez qu’à télécharger l’application BIXI et à acheter un aller simple. Vous recevrez ensuite un code de partage et les instructions*. Pas plus compliqué que ça!

Sur votre BIXI, vous pourrez en profiter pour explorer de nouveaux quartiers et faire un arrêt bien mérité pour partager un bon repas (et une bouteille de vin)!

Voici donc 5 endroits accessibles en vélo où partager une bonne bouffe!

Cet été, le magnifique restaurant Manitoba propose deux services, un à 18h30 et l’autre à 20h, où les clients peuvent savourer un menu fixe à 50$ par personne.

Vous y trouverez des plats du terroir inspirés de la forêt boréale et du vin nature d’importation privée. De plus, sa charmante terrasse est l’endroit idéal où relaxer après une belle balade à vélo!

271, rue Saint-Zotique Ouest

(Une station BIXI se trouve au coin des rues Waverly et Saint-Zotique Ouest)



La réputation du restaurant Bouillon Bilk n’est plus à faire. L’établissement propose un menu savoureux et tout en finesse composé d’une foule de délicieux plats à partager (prudemment) entre amis. Le restaurant possède aussi une belle carte de vin nature!

1595, boulevard Saint-Laurent

(Trois stations BIXI se trouvent autour du restaurant)



Le Montréal Plaza fait partie de ces belles adresses sur la Plaza Saint-Hubert où il est possible de bien boire et de bien manger. Le chef Charles-Antoine Crête et son équipe proposent un menu qui évolue au fil de leurs inspirations. Le résultat est toujours surprenant, savoureux et beau pour les yeux.

6230, rue Saint-Hubert

(Une station BIXI se trouve au coin des rues Saint-Hubert et Saint-Vallier)



Les amateurs de vins nature auront certainement un plaisir fou à partager une bonne bouteille en commandant au restaurant Candide. L’établissement propose un menu à déguster au parc ou sur le bord du canal Lachine composé d’assiettes de charcuteries, de salade d’haricots, de trempettes et plus encore.

551, rue Saint-Martin

(Une station BIXI se trouve au coin des rues Notre-Dame Ouest et Des Seigneurs)



Le Boxermans propose un tout nouveau concept gourmand cet été: le Boxermans Vue sur Mer. La terrasse de l’établissement a été agrandie afin d’accueillir le maximum de clients de manière sécuritaire. On peut donc y profiter du menu barbecue et de la carte des vins nature. C’est l’expérience gastronomique à s’offrir cet été!

1041, rue Van Horne

(Une station BIXI se trouve au coin des rues Hutchinson et Van Horne)

Pour encore plus de détails et de bons forfaits, visitez fizz.ca/bixi pour un été prudent et amusant!

* Dépôt de sécurité de 100$ par vélo. BIXI et Fizz se réservent le droit d'arrêter cette offre en tout temps.