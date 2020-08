Bika Farm: mangez des repas gastronomiques à la ferme de la réputée chef Fisun Ercan

Bika Farm est le tout nouveau projet de la chef Fisun Ercan que l’on connaît grâce au Restaurant Su qui a malheureusement fermé ses portes en juin 2020. L’entrepreneure a décidé de se lancer dans un tout nouveau projet culinaire; une ferme où elle pourra cultiver des produits frais et les servir sous forme de repas gastronomiques éclatés.

Après avoir acheté une ferme et une maison de 1858, la chef et son mari ont entrepris de mettre sur pied un jardin où ils pourraient cultiver les légumes ancestraux «comme dans le temps». Le but ultime étant de pouvoir ensuite mettre sur pied un restaurant où les produits du terroir seraient mis en valeur et se marieraient à la cuisine turque.

Après plusieurs mois de rénovation et de jardinage, Bika Farm est fin prêt à nous accueillir.

En soirée, les clients ont droit à un menu 6 services, alors que le dimanche, c’est le moment de bruncher. Tous les plats sont concoctés avec des légumes cultivés sur place et dans les fermes biologiques avoisinantes. On ne peut donc pas espérer plus frais!

Bika Farm deviendra certainement une des bonnes tables du Québec.

Bika Farm est situé à Saint-Blaise-sur-Richelieu, soit à environ 1h de route de Montréal.

