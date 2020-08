Voici les promotions IKEA à venir pour les prochains mois

IKEA a l’habitude d’annoncer, chaque semaine, une nouvelle promotion concernant un département entier ou un article en particulier.

Et si on vous disait qu’il est possible de connaître à l’avance les promotions à venir chez IKEA?

En allant chercher votre catalogue en magasin ou en commandant votre copie papier livrée par la poste, vous aurez droit à un petit dépliant accroché à la première page. Ce dernier annonce les promotions à venir jusqu’en novembre chez IKEA.

• À lire aussi: 40 nouveautés du très attendu catalogue IKEA 2021

Pour vous simplifier encore plus la vie, on a décidé de vous les lister ci-dessous. Notez immédiatement à votre calendrier la vente qui vous intéresse selon vos besoins!

27 août au 2 septembre: 15% de réduction sur le prix des commodes et des tables de chevet

3 au 9 septembre: 20% de réduction sur les prix des couettes

10 au 16 septembre: 20% de réduction sur le prix des boîtes SKUBB et STUK

24 au 30 septembre: Offre spéciale sur le canapé-lit d’angle FRIHETEN

1er octobre au 7 octobre: 20% de réduction sur le prix des poêles et des casseroles

8 octobre au 14 octobre: 20% de réduction sur le prix de la vaisselle et des couverts

15 octobre au 21 octobre: 15% de réduction sur le prix des tables à manger

29 octobre au 4 novembre: 15% de réduction sur le prix des tapis

5 au 11 novembre: 20% de réduction sur le prix des luminaires intelligents et des haut-parleurs

Voilà! Les prochaines promotions IKEA n’ont plus de secrets pour vous!

