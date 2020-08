La Terrasse St-Ambroise obligée d’interdire les chiens dès maintenant

C’est une bien triste nouvelle que la populaire Terrasse St-Ambroise a partagé sur ses réseaux sociaux le 7 août au matin.

• À lire aussi: Ce resto-terrasse «dog friendly» d’Ottawa offre une incroyable vue sur le Parlement

• À lire aussi: Un airbnb «dog friendly» avec spa, sauna et piscine à louer en gang à La Malbaie

Après avoir reçu un avertissement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), les chiens seront désormais interdits dans cet établissement du quartier Saint-Henri.

La terrasse où plusieurs Montréalais aiment aller boire une bonne bière lors des chaudes journées d’été a dû prendre cette décision à contrecœur.

«Nous avons le cœur gros, nous adorons les chiens. Sachez que ce n’est pas notre décision et que nous n’avons pas le choix de suivre la loi sinon, nous devrons fermer.» peut-on lire dans la publication Facebook.

Selon la MAPAQ, la présence de chiens sur la Terrasse St-Ambroise va à l’encontre de la loi sur les produits alimentaires de la MAPAQ (P29) du service de l’environnement et de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal.

Seuls les chiens d’assistances sont désormais permis dans l’établissement.

La Terrasse Saint-Ambroise n’est pas le seul établissement à avoir reçu ce genre d’avertissement. En mars dernier, le café Lili & Oli vivait exactement la même situation.

• À lire aussi: Les chiens ne sont plus acceptés dans ce café et c’est d’une tristesse infinie

Ces avertissements choquent et déçoivent les clients de la populaire terrasse montréalaise. Une heure seulement après la publication de la nouvelle, la publication Facebook de la Terrasse St-Ambroise récolte plus d’une centaine de réactions et un peu plus de 80 commentaires.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />

s " /> " />