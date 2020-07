Cette crèmerie végane de Montréal vous donnera l’impression d’être à Brooklyn

Située dans le cœur de HoMa, la crèmerie Hoche Glacé a de quoi charmer les foodies des quatre coins de la ville.

L’établissement qui a ouvert au printemps 2017 rappelle la scène gourmande de Brooklyn.

Avec son look industriel et ses gourmandises véganes, les amateurs de crème glacée s’y donnent rendez-vous en grand nombre pour prendre un cliché et rassasier leur dent sucrée.

Au menu, on retrouve des coupes glacées, des cornets de «p’tites» molles et des banana splits qui vous feront saliver.

Et pour les parents-chiens, sachez que le Hoche Glacé propose parfois des sandwichs à la crème glacée pour vos pitous! Une raison de plus d'aller y faire un tour!

Hoche glacé

2225 avenue Bennett

