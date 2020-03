7 crèmeries montréalaises déjà ouvertes où aller manger son premier cornet de la saison

Depuis le début du mois, les températures sont plutôt clémentes sur le territoire montréalais, et on ne s’en plaindra pas.

Alors que la neige fond, l’envie d’un bon cornet ou d’une coupe de gelato se fait de plus en plus grande. Ça tombe bien, car quelques crèmeries ont ouvert leurs portes de façon hâtive, alors que d’autres ne les ont jamais fermées depuis la saison dernière.

Voici donc 7 crèmeries de Montréal déjà ouvertes où manger votre premier cornet de l’année!

Gens de Pointe-Saint-Charles, c’est chez Mollo que vous devriez aller pour un excellent gelato. Ce café très cute qui a ouvert en mars 2019 sert du gelato à l’année. Les saveurs changent selon les saisons et les produits disponibles.

2069, rue Wellington

Le Blueboy est l’un des établissements saisonniers qui ouvrent ses portes très tôt dans l’année. Les clients de la crèmerie de l’avenue Mont-Royal peuvent aller manger leur dessert préféré au Blueboy depuis le 5 mars dernier.

150, avenue du Mont-Royal Est

Bien que ce ne soient pas toutes les succursales de La Diperie qui soient ouvertes à l’année, quelques-unes le sont. Ce qui veut dire que vous pouvez certainement en trouver une près de chez vous pour pouvoir manger l’un des cornets les plus décadents de l’île de Montréal! Vous trouverez les succursales qui sont ouvertes juste ici.

Quelques adresses

Cette jolie crèmerie de quartier dans Saint-Henri est ouverte à l’année. Si vous étiez trop congelé durant l’hiver pour bien profiter d’une bonne crème glacée, c’est le temps d’y aller maintenant que la température est au-dessus du point de congélation. Dalla Rose propose une tonne de saveurs dont certaines sont véganes, alors il y en a pour tout le monde!

4609, rue Notre-Dame Ouest

On ne vous apprend sûrement rien en vous disant que les succursales du Chocolat Favoris sont ouvertes à l’année. Maintenant que le beau temps est de retour, courez-y y tremper votre cornet dans votre saveur de chocolat préférée!

Plusieurs adresses

Le Bilboquet est un des établissements piliers en ce qui concerne la crème glacée à Montréal. On y mange des cornets délicieux, et le service est toujours agréable. Les produits du Bilboquet sont tellement populaires qu’ils sont d'ailleurs disponibles dans certains supermarchés.

1600, rue Laurier Est

Vous ne pouvez pas être déçus en vous arrêtant au Dairy Queen lorsque l’envie de crème glacée vous prend. Ça tombe bien, car quelques-unes des succursales saisonnières ont rouvert leurs portes, dont celle d’Hochelaga et celle au 5151, Beaubien Est. En plus, le 2e Blzzard est offert à seulement 0,99$ jusqu’au 15 mars. Ça vaut encore plus la peine d’aller faire votre tour!

Plusieurs adresses

