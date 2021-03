Cette chaîne de crèmeries propose un cornet décadent à l’œuf fondant Cadbury

Arrêtez tout! Quelques succursales de la chaîne de crèmeries Maître Glacier sont ouvertes et proposent un cornet ultradécadent!

Il s’agit du cornet à l’œuf Cadbury. Ce dernier est trempé dans le chocolat et décoré d’un œuf fondant Cadbury. La crèmerie mentionne également qu’une surprise se cache à l’intérieur...

Visiblement, la belle température du week-end, l’arrivée du printemps et l’annonce de ce cornet décadent semblent avoir excité bien des clients de Maître Glacier, à en croire les centaines de commentaires et partages que la publication au sujet du cornet a récoltés dimanche avant-midi.

C’est la folie du cornet Cadbury! 🐥 Qui ici l’a déjà essayé? Vous ne serez pas déçu de ce qu’on lui a caché à l’intérieur! 🤭 Nous trouver : https://bit.ly/2JPWynN Publié par Maître Glacier sur Dimanche 21 mars 2021

Les gens semblent impatients d’aller goûter à cette petite douceur sucrée!

Pour ceux qui préfèrent les laits frappés, sachez qu'une version avec l'œuf Cadbury est aussi offerte par Maître Glacier.

Attention, toutefois, ce ne sont pas toutes les succursales de Maître Glacier qui sont déjà ouvertes. Vous pouvez consulter le site de l’entreprise pour trouver la succursale la plus près de chez vous, et on vous conseille de téléphoner avant de vous déplacer.

Plusieurs succursales à travers le Québec

