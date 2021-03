Casa Pablo: un nouveau café-boutique où acheter des plantes et de la déco vintage

Nouvellement installé dans le Mile-Ex, le café-boutique Casa Pablo est l’endroit tout indiqué où aller flâner un dimanche.

L’histoire de l’entreprise a commencé sur Instagram avec des trouvailles vintage à vendre. Quelques mois plus tard, Casa Pablo a maintenant pignon sur rue au 50, rue Jean-Talon Ouest.

On peut y découvrir des lampes, de la vaisselle, des meubles et de la décoration vintage et neuve, mais la boutique se spécialise également en plantes tropicales et cactus.

C’est également un bel endroit où s’arrêter pour un délicieux café. Casa Pablo propose des mélanges biologiques qui proviennent de la Colombie, en hommage au père de l’un des propriétaires, qui cultivait du café dans la région «Eje Cafetero», aussi appelée «le triangle du café».

Vous pourrez siroter votre café en admirant les jolis produits sur les tablettes de ce nouvel établissement qui risque de devenir plutôt populaire.

Assurément un endroit à découvrir à Montréal!

Casa Pablo

50, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

