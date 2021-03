Meilleurs sandwichs de Montréal: 10 endroits où manger sur le pouce

Un sandwich. Deux tranches de pain. Et de l’amour. Beaucoup d’amour.

Un plat lié directement aux souvenirs d’une jeunesse à manger du jambon entre deux tranches de pain avec de la moutarde baseball, avant d’aller jouer dans la cour d’école.

Pour préparer un sandwich parfait, vous aurez besoin de patience, d’ingrédients frais et savoureux, mais surtout d’amour.

Ces 10 restaurants de Montréal l’ont bien compris et ils offrent les meilleurs sandwichs en ville!

Si vous cherchez les sandwichs les plus décadents de Montréal, c’est au Bello qu’il faut vous rendre. Idéalement situé dans le Vieux-Montréal, ce petit casse-croûte italien sert une panoplie de sandwichs dégoulinants et de salades savoureuses. Ces plats bien gras vous donneront une parfaite excuse pour faire une promenade sur le bord du fleuve.

363, place D’Youville

En plus de servir de fabuleux sandwichs, le Lapin Pressé est une adresse de prédilection pour ceux qui veulent prendre une pause de leur quotidien occupé. Un latté, une soupe et un grilled-cheese seront suffisants pour vous faire passer à travers le blues hivernal. Et si vous voulez, jetez un coup d'œil à leur offre de vins nature! Vous pourriez être tenté de partir avec une bouteille ou deux!

1309, avenue Laurier Est

• À lire aussi: Le Lapin Pressé offre maintenant une belle sélection de vins nature pour accompagner ses grilled-cheese

Dans le Mile-Ex, le dépanneur Le Pick-up est sans contredit une adresse à succès qui ne perd pas en popularité. C’est tout petit et sans prétention. Comme le dit son nom, c’est l’endroit où on «pick-up» son sandwich. Une dizaine de variétés de sandwichs sont affichés sur le menu: le sous-marin steak, le Cubain, la truite fumée, le sandwich déjeuner, plusieurs burgers et l’unique sandwich haloumi grillé avec fromage haloumi grillé et salade de chou à la menthe, miel et mayo à la harissa. Miam!

7032, rue Waverly

Petit frère du restaurant Lawrence, cette boucherie du Mile-End est un véritable trésor caché. Vous pourrez vous procurer de magnifiques pièces de viande pour vos soupers entre amis ou encore commander un sandwich au jambon à déguster entre deux rendez-vous.

5237, boulevard Saint-Laurent

• À lire aussi: Boucheries à Montréal: 8 adresses incontournables où acheter de la viande de qualité

Ouvert depuis 1932, cette petite sandwicherie située dans le cœur du Mile-End est certainement l’un des meilleurs endroits où s’offrir une pause le midi. En plus d’être un endroit emblématique de Montréal, le Wilensky’s a un côté familial qui en fait un endroit chaleureux et accueillant où les sandwichs sont toujours décadents.

34, rue Fairmount Ouest

La sandwicherie Mitch Deli remporte la palme du meilleur sandwich de poulet frit en ville. Composé de poulet pané et garni de sauce piri-piri, laitue, cornichons, oignons marinés et émulsion aux herbes, ce sandwich est une tuerie pour les papilles gustatives! Sur le menu, on retrouve aussi le sandwich calmar, le sandwich falafel et le sandwich 400 pieds avec julienne de pommes de terre et fromage Boursin. Tout est franchement délicieux!

5868, avenue De Lorimier

Les propriétaires du Joe Beef ont ouvert depuis quelque temps le McKiernan Luncheonette, situé dans le sud-ouest de la ville. Leur sandwich signature est le Muffuletta marinara, inspiré de la recette classique de La Nouvelle-Orléans, créée par des immigrants italiens. Attention, car ce sandwich est hyper costaud avec ses épaisses couches de mortadelle, de salami, de jambon et il est garni de fromage mozzarella, de tomates, de laitue croustillante et d’aubergines marinées. Tout est fait maison. Décadent à souhait!

5524, rue Saint-Patrick, bureau 200

Dans le Vieux-Montréal, Olive & Gourmando est un incontournable du quartier. Sur l’heure du lunch, on s’y rend pour un café, leurs viennoiseries et aussi leurs fameux sandwichs. Parmi leurs classiques sur le menu, on se laisse tenter par Mr Miami avec viande fumée, oignons rouges grillés, havarti crémeux et pesto de coriandre et servi avec chutney d'ananas et jalapeño. Le Chicken Melt est tout aussi gourmand avec poulet grillé, mayo, sauce piquante, fromage provolone, cornichons, salade de chou avec ciboulette et vinaigrette au vinaigre de vin rouge.

351, rue Saint-Paul Ouest

Pour un bon sandwich vietnamien Bánh mì, rendez-vous à l’Épicerie Sue, succursale sœur du restaurant Sandwicherie Sue. Situé à deux pas du parc La Fontaine, vous pouvez vous y arrêter pour faire le plein de produits de gastronomie asiatique, mais aussi vous commander pour emporter un de leur savoureux sandwich. Que vous soyez végétarien ou carnivore, vous avez l’embarras du choix: poulet gingembre, poulet cari, tofu citronnelle, porc Char Siu et le traditionnel pâté de foie. Tous les sandwichs sont garnis d’aïoli maison, de coriandre, de concombres, de carottes, de daikon mariné et de sauce Hoisue. À noter que tout est également préparé maison!

951, avenue Duluth Est

Cette épicerie fine située sur la rue Saint-Hubert est une véritable mine d'or. On y retrouve une tonne de produits concoctés par l'équipe de chefs de l'établissement. Sur les tablettes vous verrez des conserves de toutes sortes, des épices, des légumes et même quelques bouteilles de cidres ou autres trouvailles du moment. Un comptoir de charcuteries est également sur place et vous pourrez donc vous procurer des viandes fraîches et des sandwichs tout simplement savoureux. Une belle adresse à découvrir si ce n'est pas déjà fait!

6604, rue Saint-Hubert

