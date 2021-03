Nuit blanche : 9 activités virtuelles et 2 sorties en personne à inscrire à votre agenda

Personne n’y croyait, et pourtant la Nuit blanche est de retour cette année, en pleine pandémie.

Cette nuit habituellement folle, où tous les Montréalais font la fête et découvrent des animations culturelles aux quatre coins de la ville, offre toutefois une programmation un peu différente cette année.

On y retrouve donc quelques activités à vivre en personne (avec son masque, évidemment) et d’autres offertes virtuellement.

Voici donc 9 activités virtuelles et 2 sorties en personne pour occuper son samedi soir.

En direct du Lion d’Or à partir de 21 h, Arnaud Soly présentera un spectacle multidisciplinaire avec une foule d’artistes invités tels que Klô Pelgag, Émile Bilodeau, Katherine Levac, Queen KA, Éric Desranleau, Daniel Grenier, Antonin Mousseau-Rivard et plusieurs autres.

Quand? 13 mars, de 21 h à 23 h

Assistez au spectacle ici :

À l’occasion de la Nuit blanche 2021, le Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) vous invite à un voyage cinématographique et ésotérique inspiré par la Lune. Pendant 24 heures, vous pourrez visionner gratuitement, en ligne, une sélection de courts et de longs métrages présentés précédemment au FNC.

Quand? 13 mars à partir de 8 h

online.nouveaucinema.ca/collection/nuit-blanche/

Le restaurant Nouveau Palais, qui a l’habitude d’organiser une soirée cinéma dans son établissement durant la Nuit blanche, propose une version virtuelle pour sa dixième édition. Au programme : une séance de courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes autistes.

Quand? 13 mars à 16 h 30 et 14 mars à 2 h

nouveaupalais.com

productionsspectrum.com

Profitez de la soirée pour découvrir l’exposition Manuel Mathieu : Survivance dans le confort de votre foyer. Au cours de cette visite virtuelle, des œuvres sélectionnées seront commentées par l’artiste.

Quand? 13 mars de 17 h à minuit

mbam.qc.ca

Le MAC vous propose un atelier de création virtuel inspiré des œuvres dessinées de l’artiste Marlon Kroll dans l’exposition La machine qui enseignait des airs aux oiseaux. Pour faire l’atelier à la maison, du papier et des crayons de couleur seront nécessaires.

Quand? 13 mars à partir de 18 h

facebook.com/macmontreal/

La Nuit polychrome est une célébration de la diversité des talents de chez nous et de la pluralité des arts de la scène. Ne manquez pas ce spectacle en ligne d’humour et de musique.

Quand? 13 mars, 19 h - 14 mars, 6 h

facebook.com/lacalewebconcerts

Sous le rythme entêtant des DJ, l’exposition À fleur de peau prend possession du Livart en l’envahissant de ses fleurs iconiques. C’est par l’entremise du DJ set filmé dans la galerie et retransmis en direct depuis le site de Shift Radio que les spectateurs pourront découvrir en exclusivité les premières installations de l’artiste LeBicar, qui ouvrira ses portes le 17 mars.

Quand? 13 mars de 19 h à 22 h

https://shiftradio.live/

Line up:

Gene Tellem / 19h-20h

Kris Guilty / 20h-21h

Walla P (Voyage Funktastique) / 21h-22h

Pour son deuxième anniversaire, le Terminal Comédie Club organise un mégaspectacle virtuel gratuit. Une foule d’humoristes seront sur scène pour vous divertir et vous faire passer un bon moment!

Quand? 13 mars de 20 h à 21 h

lepointdevente.com/billets/erm210313001

Capté chez Madame Bovary, le concert hip-hop virtuel de Salimo et Adamo, dans le cadre de la Nuit blanche de Montréal, vous donnera certainement envie de danser dans votre salon!

Quand? 13 mars, à partir de 20 h

kartelmusik.com/

En personne

En partenariat avec le Théâtre Outremont, La Nuit des courts du FIFA permettra de (re)découvrir gratuitement une sélection de courts métrages sur l’art provenant des récentes éditions du Festival International du Film sur l’Art. Danse, musique, théâtre et peinture prendront vie sur vos écrans grâce à cette programmation toute spéciale ! Attention de vous procurer des billets à l’avance et de ne pas oublier votre masque!

Quand? 13 mars à partir de 20 h

lepointdevente.com/billets/nuitblanchemtl

Découvrez une série de courts métrages explorant le thème des astres, de la nuit et de la force mystique qui nous ramène à celle de la magie du cinéma. Laissez-vous transporter par l’émerveillement des images en mouvement et la lumière du grand écran. Certains films sont présentés avec sous-titres, en version originale anglaise et autres langues.

Quand? 13 mars de 22 h au 14 mars à 3 h



Film #1 : AWE

Film #2 : LA VOYANTE

Film #3 : LUZ, UN FILM DE SORCIÈRE

Film #4 : ASTRES

Samedi 13 mars

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s