Une minimaison à louer pour des vacances féériques cet hiver

Le chalet Lagöm, situé au mont Tourbillon, en plein cœur du centre de plein air Sentiers du Moulin, à Lac-Beauport, est tout simplement sublime.

La cabine de 35 m2 sur deux étages, à l’architecture simple et épurée, semble avoir été déposée à 550 mètres d’altitude sur le flanc de la montagne, dans un secteur boisé.

À l’intérieur, tout est réuni pour passer un séjour agréable, avec notamment un lit très grand sur la mezzanine et un canapé-lit double (literie incluse), une cuisine entièrement équipée et un four à gaz, une salle de bain avec douche dernier cri, un ventilateur de plafond et un foyer au gaz.

Sans télévision ni micro-ondes (mais avec l’internet Wi-Fi), l’hébergement fonctionne entièrement à l’énergie solaire. Ses grandes baies vitrées permettent d’admirer un point de vue panoramique époustouflant sur les Laurentides, la station de ski de Stoneham et le lac Beauport. Rien que ça!

En été, on peut également profiter de la magnifique terrasse qui est équipée d’un barbecue, d’un hamac et de chaises à bronzer.

Le Lagöm est un camp de base parfait pour pratiquer différentes activités de plein air directement sur place, aux Sentiers du Moulin: vélo de montagne, course à pied, ski de fond, raquettes, fatbike. Il fait partie, tout comme la Cabin Ride & Sleep, d’un projet récréo-forestier, le Maelstrom, qui compte plusieurs hébergements tout aussi splendides les uns que les autres.

Attention: pour accéder à ce chalet, il faut emprunter des chemins de gravier. En hiver, les propriétaires recommandent ainsi de s’y rendre à l’aide d’un véhicule à 4 roues motrices ou d'un VUS.

Tarif: À partir de 285$ la nuit

Pour réserver, c'est sur Airbnb!

