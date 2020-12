Si vous n'en pouvez plus d'être dans votre appartement et que vous voulez profiter du congé des Fêtes pour changer d'air un peu, une belle façon de le faire est en réservant une nuitée dans un bel hôtel de la province.

• À lire aussi: 5 hôtels du grand Montréal où manger «comme au restaurant», mais dans une chambre

En plus d’encourager les établissements hôteliers qui ont eu une année difficile, un staycation fait du bien au moral. C'est la sortie de couple idéale pour réussir un temps des Fêtes hors de l'ordinaire.

Voici donc 5 hôtels où réserver pour un parfait staycation des Fêtes en amoureux:

1. W Montréal

En plus d’offrir de magnifiques chambres cosy en plein centre-ville, l’hôtel W Montréal a décidé de proposer toute une expérience à ses clients pour leur permettre de souligner le temps des Fêtes comme il se doit. En choisissant le forfait «Prêt à célébrer», vous aurez droit à un hébergement en suite, un kit beauté gracieuseté Yves Saint-Laurent, un cocktail à l’arrivée, l’accès à une console PlayStation 4 avec trois jeux préinstallés, des films illimités, un petit-déjeuner pour deux pour emporter au restaurant Tbsp, des petites gâteries gourmandes, et encore plus!

Réservez ici ou avec le code promo HDK.

2. Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix

Si vous avez besoin d’un moment de détente, un séjour au Le Germain de Charlevoix s’impose. Les chambres sont douillettes, la vue est magnifique et la nourriture est excellente. Vous pouvez commander vos repas à déguster dans la chambre et même opter pour le forfait «dodo & petit-déjeuner», si le cœur vous en dit!

*À noter que les installations du spa sont actuellement fermées, selon les consignes de la Santé publique.

Réservez ici.

3. William Gray

Si vous n’avez encore jamais mis les pieds dans l’hôtel William Gray, vous devez remédier à la situation maintenant. L’établissement situé dans le Vieux-Montréal marie histoire et design moderne et les chambres offrent de magnifiques points de vue sur Montréal. Pendant les Fêtes, il est possible de rendre votre staycation encore plus romantique et mémorable en vous faisant livrer le repas des Fêtes du restaurant de l’hôtel, le Maggie Oakes.

Réservez ici.

4. Auberge Saint-Antoine

L’Auberge Saint-Antoine a trouvé l’idée parfaite pour permettre à sa clientèle de vivre une expérience hors du commun pour les Fêtes cette année. L’établissement a installé des miniserres sur les terrasses des chambres et des suites. Bien sûr, vous pouvez les louer seulement pour le repas, mais tant qu’à y être et si le budget le permet, pourquoi ne pas prolonger le plaisir et s’offrir un staycation avec une nuitée en plus?

Réservez ici.

5. Beatnik Hôtel

Le Beatnik est un bel endroit où réserver pour un séjour en pleine nature à Bromont. Vous pourrez profiter de votre passage dans la région en allant arpenter les sentiers avec vos raquettes ou vos skis de fond, tout en respectant les mesures sanitaires mises en place.

Réservez ici.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s