Quoi faire en décembre à Québec pour plonger dans l'ambiance des Fêtes

Cette année, le désir de vivre un temps des fêtes magique est plus présent que jamais.

Après un mois de décembre plus modeste l’année dernière, découvrez quoi faire dans la Vieille Capitale et les alentours cette année.

Voici 8 activités à faire en décembre à Québec pour plonger dans l'ambiance des Fêtes:

1. Visiter les Marchés de Noël

Évidemment, flâner dans les marchés de Noël devait se retrouver dans cette liste. Nous sommes chanceux d'en avoir plusieurs à Québec. Découvrez-en quelques-uns ici !

Découvrez aussi la route des marchés de Noël pour un dépaysement total et une magie infinie.

2. Se promener à travers la forêt de Frima : La magie des fêtes au Woodooliparc.

Destination de choix en Beauce pour vivre une réelle incursion dans le village du père Noël en plein cœur d’une forêt illuminée, l’endroit sait charmer et fait retrouver son cœur d’enfant. Promenez-vous à travers la forêt illuminée dans un décor chaleureux et sucré.

295 Rue Drouin, Scott. Jusqu'au 31 décembre. Détails ici.

3. Trouver le cadeau idéal au salon des artisans

Chaque année, des artisans de partout à travers le Québec se réunissent pour un salon grandiose où trouver des cadeaux faits main au Québec. Promenez-vous à travers les allées pour découvrir des merveilles.

Jusqu'au dimanche 5 décembre au Centre de foire de Québec.

4. Visiter la boutique de Noël de Québec

La boutique de Noël est ouverte été comme hiver et nous transporte toujours au royaume du père Noël.

47, rue de Buade, Québec

5. Déambuler dans le Quartier Petit Champlain

Le Quartier Petit Champlain est un incontournable saison après saison et l'est d'autant plus avec les décorations de Noël et la neige.

6. Patiner à la patinoire Place d'Youville

La patinoire gelée aux portes de la rue Saint-Jean est le théâtre de bons moments, entourée des magnifiques bâtiments décorés.

Trouvez ici les horaires et le fonctionnement de la patinoire.

7. Se balader à travers le parcours interactif lumineux de la Place Jean Béliveau

Les illuminations interactives de Plein les yeux et les oreilles invite les visiteurs à se divertir tout en devenant acteurs et musiciens d’une œuvre collective unique. Profitez aussi d'un sentier glacé, d'une station pour vous réchauffer et passez évidemment par le Grand Marché de Québec.

Les détails des animations des oeuvres lumineuses ici.

8. Partir à la recherche du sapin parfait chez Bôsapin autocueillette

Les habitués connaîssent Bôsapin sous le nom de Sapinière Saint-Jean. Bôsapin offre une expérience d'autocueillette de sapin complète avec les soldats de bois sur place pour vous aider à dénicher le parfait sapin pour votre décor. Parfait aussi pour une petite séance photo.

Réservation ici dû à l'engouement.

