La Sépaq ouvre déjà les réservations pour l’été 2024

Sortez vos calendriers, la Sépaq ouvre bientôt les réservations de camping et de prêt-à-camper pour l’été 2024!

C’est ce week-end, les samedi et dimanche 11 et 12 novembre 2023, que vous pourrez réserver votre terrain de camping, votre tente Huttopia ou votre mini-habitation Étoile dans les parcs nationaux et centres touristiques de la province.

Voici l'horaire détaillé:

11 novembre 2023

Dès 8 h - Les parcs nationaux d'Aiguebelle, de Frontenac, de la Gaspésie, des Îles-de-Boucherville, du Lac-Témiscouata, du Mont-Mégantic, de Monts-Valin (camping uniquement), d'Opémican, de Plaisance et de Pointe-Taillon;

Dès 11 h - Les parcs nationaux du Bic, des Grands-Jardins, des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et le centre touristique du Lac-Simon;

Dès 14 h - Le parc national du Mont-Tremblant, le Camping des Voltigeurs et le Centre touristique du Lac-Kénogami.

12 novembre 2023

Dès 8 h - Les parcs nationaux du Fjord-du-Saguenay, d'Oka et de la Yamaska;

Dès 11 h - Les parcs nationaux de la Jacques-Cartier et du Mont-Orford.

Il sera possible de faire sa réservation en ligne au ou par téléphone au 1 800 665-6527.

Comment ça fonctionne pour réserver?

Sur internet, à l’ouverture des réservations, une salle d’attente virtuelle sera mise en place pour favoriser un accès équitable aux emplacements les plus recherchés. Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d’attente quelques minutes avant l’ouverture d’une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s’appliquera par la suite.

On vous recommande de visiter le site de la Sépaq à l’avance pour faire le plein d'informations et planifier vos séjours et aussi de vous créer un compte client d’avance.

Avis aux amateurs de canot-camping: le lancement des réservations aura lieu dans un deuxième temps, soit le 28 février 2024. Préparez-vous!

Consultez aussi nos vidéos!

s

s