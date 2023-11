Où aller en 2024: 12 destinations d'aventure fabuleuses

Vous ne savez pas quelle destination choisir pour votre prochain voyage? Lonely Planet (LP) a récemment fait paraître sa liste Best in Travel 2024 qui présente les 50 meilleurs endroits du monde où aller l’an prochain, et elle a de quoi ous rendre encore plus indécis!

On y recommande des pays, des régions, des villes (dont Montréal!), des destinations au bon rapport qualité-prix et des hauts lieux du tourisme durable. On vous propose ici quelques suggestions pour les personnes qui ont envie de partir à l'aventure et de privilégier la grande nature lors de leur prochaine voyage!

12 des endroits où partir à l’aventure sans hésiter en 2024, selon Lonely Planet:

1. Le Nicaragua

Destination à petit budget par excellence de l’Amérique centrale, selon LP, le Nicaragua est une belle terre d’aventure. On y va pour le surf, pour la jungle, pour la mer, pour les îles, pour les villages coloniaux et, bonus, pour assister à l’éclipse solaire totale du 8 avril 2024 sur le sommet d’un volcan!

2. Le Maroc

Malgré le terrible tremblement de terre qui l’a frappé en septembre 2023, le Maroc pourrait bien avoir le vent dans les voiles au cours des mois à venir avec, notamment, le lancement d’un vol direct Montréal-Marrakech par Transat. Entre les treks dans le Sahara, le surf à Taghazout, les randonnées dans le Haut Atlas et les déambulations dans les souks, on en a assurément plein les yeux.

3. Le Chemin de Compostelle Portugais

Portugal et Espagne

Il existe de nombreux «chemins de Compostelle», ces sentiers de pèlerinage à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Le «Chemin Portugais» part de l’envoûtante Lisbonne et traverse des villes et villages du Portugal comme Coimbra, Porto et Barcelos, ainsi qu’une variété de paysages sur 620 km.

4. La Patagonie

Chili et Argentine

À cheval entre l’Argentine et le Chili, la Patagonie se retrouve dans la liste de 2024 de LP en raison de ses nouveaux sentiers et programmes de réensauvagement. Mais les voyageurs s’y rendent avant tout pour ses espaces sauvages démesurés et ses grands classiques: les glaciers du parc national argentin Los Glaciares ou encore les pics du parc chilien Torres del Paine, où zigzaguent les 80 km du fameux trek W.

4. Saalfelden Leogang, Autriche

En été comme en hiver, les Alpes autrichiennes sont un bonheur pour les amateurs de plein air en plus d’être d’une fabuleuse beauté. Populaire pour le ski et le vélo de montagne, la région Saalfelden Leogang se situe à environ 1h de Salzbourg. Lonely Planet vante sa nature, le virage vert de sa station de montagne, ses spas, ses couchers de soleil, ses concerts en montagne et sa tyrolienne allant à 130 km/h!

5. Le Groenland

Fantasme entêtant d’un nombre grandissant de voyageurs (incluant l’autrice de ces lignes!), le Groenland deviendra un peu plus accessible en 2024, explique LP, en raison de l’ouverture de deux aéroports internationaux. Parmi les aventures à y vivre: kayak à travers les icebergs, longue randonnée dans la toundra, chasse aux aurores boréales et découvertes culturelles à Nuuk, la capitale digne d’une carte postale.

7. La Mongolie

Randonnée à cheval au cœur des steppes, nuits en yourte sous les étoiles, découvertes des traditions nomades, exploration du désert de Gobi... Enclavée entre la Chine et la Russie, la Mongolie est une contrée peu visitée, mais elle a de quoi faire rêver les voyageurs intrépides en quête d’expériences différentes et d’espaces intouchés.

8. Kangaroo Island, Australie

Difficile de trouver un nom qui fait davantage rêver que l'île Kangourou. Victime de gros feux de forêt en 2020, l'île se remet et a de quoi envoûter les amoureux de nature, de grands espaces et, bien sûr, de kangourous (mais aussi de lions de mer et d'autres animaux). Peu peuplée, l'île offre aussi un monde culturel différent et unique.

9. Le Montana, États-Unis

On va au Montana pour les montagnes, les prairies, les ranchs, les sources thermales, le ski et le parc national de Glacier. Ce dernier abrite à lui seul 1125 km de sentiers de randonnée et Lonely Planet le considère comme l’un des endroits les plus majestueux des États-Unis. Rien de moins.

10. Le Chili

Des volcans, des montagnes, des marais salants, des forêts tropicales, des fjords, des glaciers et l’une des îles les plus mystérieuses du monde (l’île de Pâques) : difficile de demander plus à une destination d’aventure! LP ajoute que la gastronomie à Santiago connaît un âge d’or, tout comme la production viticole du pays.

11. Le comté de Donegal, Irlande

D’une beauté sauvage qui marque la mémoire, le comté de Donegal longe l’Irlande du Nord et les flots rugissants de l’Atlantique. C’est ici, rappelle LP, que se trouvent les plus hautes falaises côtières d’Europe. On y découvre aussi des tonnes de plages désertes (qu’affectionnent les surfeurs téméraires) et de sentiers de randonnée côtiers peu fréquentés. Le comté de Donegalmarque le début de la Wild Atlantic Way, une route côtière plus que panoramique de 2600 km.

12. Les lacs du sud et le centre de l’Otago, Nouvelle-Zélande

Qui dit destination de plein air dit Nouvelle-Zélande! Situées au sud de l’île du Sud, ces régions montagneuses à la Seigneur des Anneaux offrent à la fois des balades contemplatives et des poussées d’adrénaline. Pour vivre cette dernière option, on ne manque pas Queenstown, «capitale mondiale de l’aventure», où abondent les offres de randonnée, de saut à l’élastique, de parapente, de parachute et alouette.

