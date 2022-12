Voyage: 23 destinations où aller en 2023

L’heure est aux bilans... et aux vacances! Alors qu’on accueille avec enthousiasme la nouvelle année, plusieurs entament déjà les recherches de lieux à visiter durant les mois à venir.

Soigneusement sélectionnés afin de vous aider dans vos recherches, ces endroits promettent de plaire aux personnes qui rêvent de destinations culturelles, de destinations gourmandes, de destinations soleil et de destinations nature en 2023!

Voici 23 idées pour vos prochaines aventures autour du monde:

LES MEILLEURES VILLES

1. Chicago (Illinois, États-Unis)

Épatante ville du Midwest des États-Unis, Chicago séduit par sa riche culture, son architecture impressionnante et ses excellents restaurants. Ainsi, si vous êtes en quête d’une métropole qui en a beaucoup à offrir, misez sur cette destination. À seulement 2h30 d’avion de Montréal, Chicago a le mérite de proposer plusieurs activités à portée de main. On s’y rend pour goûter aux pizzas deep dish, pour se balader dans Millenium Park, pour profiter de la vie nocturne et pour lézarder sur les plages qui bordent le lac Michigan.

2. Copenhague (Danemark)

Canals emblématiques, quartiers plus cools les uns que les autres, art de vivre à la scandinave: la capitale danoise fait rêver les fans de design autant que les foodies et les amateurs de cafés troisième vague. Parmi les choses à faire: photographier le célèbre canal Nyhavn, déguster un smørrebrød, visiter la magnifique Bibliothèque royale, découvrir le Musée de design et se promener à vélo dans la ville.

3. Melbourne (Australie)

Reconnu pour ses délicieux cafés, ses bars branchés et son ambiance festive, Melbourne est sans aucun doute la ville parfaite pour un séjour mémorable en Australie. De Melbourne, il est facile de louer une voiture pour partir à la découverte de la Great Ocean Road, des 12 Apostles ou encore des nombreux vignobles à proximité. Vous tomberez sans aucun doute sous le charme de cette incroyable destination.

4. La Havane (Cuba)

La Havane, qui a beaucoup souffert de l’absence de touristes durant la pandémie, est sûrement la capitale la plus captivante des Caraïbes. Sa vieille ville regorge d’édifices coloniaux et de monuments, mais il faut aussi déambuler dans Centro, assister au coucher du soleil sur le Malecón (la promenade de bord de mer) et arpenter les rues du plus moderne quartier Vedado. Un peu partout, derrière des façades d’un autre temps, on découvre une histoire fascinante et de jolis Airbnb au look rétro. (Vous pouvez aussi réserver des forfaits dans des hôtels urbains luxueux.)

5. Jackson (Wyoming, États-Unis)

Les décors à couper le souffle du Wyoming et du Grand Teton National Park gagneront certainement le coeur de nombreux voyageurs en 2023. L’hiver, vous pourrez en profiter pour skier et observer les buffles dans leur habitat naturel. L’été, de belles randonnées en forêt ou des balades en chevaux sont à ajouter à votre itinéraire. Après votre sortie en plein air, offrez-vous un bon steak ou des ribs cuites à la perfection et profitez-en pour assister à un spectacle country. Une destination idéale pour les amateurs de plein air et de bonne bouffe!

6. Chiang Mai (Thaïlande)

Située au nord de la Thaïlande, Chiang Mai est devenu un lieu prisé par les «digital nomads». Vous comptez télétravailler à l’étranger en 2023? Pensez-y! On y trouve une foule de cafés, des espaces de coworking, et le coût de la vie y est avantageux. Chiang Mai, qui a une grande population étudiante, est souvent décrite comme une ville décontractée où la modernité se mêle à la Thaïlande tranquille d’autrefois. Touristiquement parlant, elle offre des temples et des marchés, elle est entourée de forêts tropicales et de sanctuaires d’éléphants, et on a de quoi s’y régaler.

7. Lisbonne (Portugal)

Ce n’est pas pour rien que la moitié de vos contacts ont visité la capitale portugaise depuis le «retour des voyages» au printemps 2022! C’est parce que c’est une ville 100 % charmante. On craque pour sa culture, son histoire, ses rues pavées animées, ses restos délicieux, ses Airbnb sous les toits et ses petits bars plein d’ambiance. En plus, la mer n’est jamais bien loin, le coût de la vie est abordable et les billets d’avion sont souvent bien moins chers que pour d’autres capitales européennes. Bref, à (re)mettre sur votre liste sans hésiter en 2023.

EN NATURE

8. L’Islande

On entend moins parler de l’Islande depuis la disparition, en 2019, de la compagnie WOW Air qui offrait des vols à mini-prix pour s’y rendre. Pourtant, cette fabuleuse destination est toujours là, à seulement 5h de vol de Montréal. Volcans, glaciers, geysers, sources thermales, chutes spectaculaires et plages de sable noir seront à votre itinéraire. Visitez les Fjords de l’Ouest si vous aimez les aventures hors des sentiers battus, parcourez le sud pour voir des sites emblématiques et ne manquez pas les bars et cafés de Reykjavik... ni ses stands à hot-dogs!

9. Les îles Lofoten (Norvège)

On n’a pas peur de le dire: les îles Lofoten font partie des plus beaux endroits sur Terre. Il s’agit d’un archipel composé de montagnes, de fjords turquoise et de petits villages de pêcheurs. Terre de Vikings, il se trouve au nord du cercle polaire, mais son climat est plus doux qu’on pourrait l’imaginer. L’été, vous y verrez briller le soleil de minuit et l’hiver, les aurores boréales. Vous y ferez des randonnées vertigineuses et vous régalerez dans le port de sa plus grande ville, Svolvær. Notre conseil: allez-y en dehors de la haute saison estivale pour éviter les foules.

10. L’Irlande

L’Irlande impressionne par ses paysages spectaculaires. Ceux-ci crèvent l’écran dans les plus grands films et séries télévisées (Game of Thrones, Star Wars et plus). Parmi les incontournables, il y a le Temple Bar de Dublin, la ville festive de Galway, les falaises de Moher, les îles Skellig et la Chaussée des Géants en Irlande du Nord.

11. Vancouver (Colombie-Britannique, Canada)

La Colombie-Britannique a de quoi épater à tous les moments de l’année. Foodies et adeptes de plein air y trouvent leur compte. Une visite au parc Stanley, une balade à vélo le long du Seawall de Vancouver et le pont suspendu de Capilano ne font partie que de quelques-uns des indispensables.

12. Mendoza (Argentine)

Pourquoi ne pas rendre visite aux grands gagnants de la coupe du monde en 2023? Oasis, glaciers, montagnes, désert aride, vignes et bien plus font de la région de Mendoza en Argentine une véritable perle de la cordillère des Andes. À quelques kilomètres de la frontière avec le Chili, tout à l’ouest de l’Argentine, on visite ce coin de pays pour ses vignobles, ses randonnées incomparables, ses balades à vélo, ses descentes en eaux vives, son équitation, sa pêche à la mouche.

13. Les îles Féroé (Danemark)

Les îles Féroé forment un ensemble de 18 îles magnifiques en plein Atlantique Nord. Pour leur nature préservée, Lonely Planet a déjà classé les îles Féroé comme l’une des meilleures destinations de la planète. Visitez Tórshavn, l’une des plus petites capitales au monde, Nólsoy, une charmante petite île verte ornée de jolies maisons colorées, et le village historique de Kirkjubøur. Tout de cette destination évoque l’univers des films Le Seigneur des Anneaux.

14. Le parc national de Big Bend (Texas, États-Unis)

Comptez deux nuits dans le parc national de Big Bend dans le sud-ouest du Texas. Il s’agit d’un des plus beaux parcs des États-Unis. Entre falaises, désert et montagnes, votre périple sera ponctué de paysages spectaculaires qui témoignent de l'immensité de la Terre.

AU SOLEIL

15. Puerto Escondido (Mexique)

Situé à environ 2 heures d’avion de Mexico, Puerto Escondido est une destination un peu en retrait où profiter de la plage et du soleil dans une ambiance festive. Ce village prisé par les surfeurs est reconnu pour ses retraites de yoga et sa vie nocturne. On y retrouve une vaste sélection de bars sur la plage où les couchers de soleil sont particulièrement fabuleux. Les voyageurs s’y donnent rendez-vous pour une escale loin des touristes.

16. Malte

Au cœur de la Méditerranée, entre la Sicile et la Libye, Malte est un petit pays européen surprenant, composé de huit îles. Son histoire est très ancienne et sa culture combine mille et une influences. Découvrez la capitale, La Valette, et sa fabuleuse vieille ville fortifiée; explorez les sites préhistoriques de l’archipel (ou les lieux de tournage de Games of Thrones si vous préférez) et régalez-vous de la cuisine locale. Cette dernière mêle saveurs arabes, méditerranéennes, anglaises et françaises. Surtout, profitez des eaux turquoise de toutes les plages que vous croiserez!

17. Les îles Turques-et-Caïques

Les «îles Turquoises» portent bien leur surnom: la mer y est d’une teinte fabuleuse. On s’y rend pour les plages de sable blanc et les hôtels de luxe. Le plus connu est peut-être le Club Med Turkoise, mais il y en a beaucoup d’autres, encore plus haut de gamme, notamment sur l’île de Providenciales. Le Wymara est un exemple, avec ses chambres-condos et ses villas privées. À faire absolument à Providenciales: une visite à Grace Bay Beach, considérée année après année comme l’une des plus belles du monde par Tripadvisor, et une excursion en bateau jusqu’au (très) festif bar flottant Noah’s Ark.

18. La Sicile (Italie)

Pour surfer sur le succès de la deuxième saison de The White Lotus, il y a fort à parier que la Sicile, cette somptueuse île au sud de l'Italie, sera au top des destinations en 2023. Très appréciée pour les activités balnéaires, la Sicile propose une expérience culturelle inédite au cœur de la Méditerranée avec, en prime, l’excellence de la cuisine italienne. L’Etna, les marchés, les criques naturelles et les ruines classées sont des immanquables.

19. La Polynésie Française

Cette année, faites-vous cadeau d’un voyage à l’une des destinations qui figure sur toutes les bucket list: la Polynésie Française. Tahiti, Bora Bora et toutes les îles de l’archipel offrent des paysages dignes du paradis sur terre. Au milieu du Pacifique, profitez de votre passage pour vous baigner dans des eaux cristallines, pour faire le plein de sashimi frais, pour zieuter les meilleurs surfeurs au monde à Teahupo'o et pour faire de la plongée.

20. L’Andalousie (Espagne)

Séville, Cordoue, Grenade, Cadix, Malaga.... Dans le sud de l’Espagne, l’Andalousie est une destination d’une grande richesse historique et culturelle, mais aussi d’une grande beauté naturelle, avec ses montagnes, paysages désertiques et ses 160 km de côtes. On y trouve d’ailleurs de nombreuses plages de sable fin où profiter du soleil, qui brille pas moins de 320 jours par année! Et cela, c’est sans compter les vins andalous, le jambon serrano et les autres spécialités culinaires délicieuses de la région.

21. Les îles Nusa, Bali (Indonésie)

Vous rêvez de Bali depuis toujours? Vous avez tellement raison. Cette «île des dieux» est une destination de choix avec ses temples, ses plages, sa douceur de vivre, ses rizières, son surf et ses délicieux «nasi goreng»! Mais tant qu’à y être, rendez-vous absolument sur les trois petites îles voisines: Nusa Penida, Nusa Ceningan et Nusa Lembongan. Magnifiques, elles sont un peu hors du temps et cachent des petits hôtels hyper relax, des villages traditionnels et des plages magnifiques.

À L’AVENTURE

22. La Jordanie

Flotter comme un bouchon sur la mer Morte, découvrir l’incroyable cité Pétra sculptée dans la pierre rouge, faire du glamping sous les étoiles, randonner au cœur du désert Wadi Rum comme au temps de la route de la Soie: voilà les classiques qui vous attendent dans ce pays du Moyen-Orient. Dans la capitale, Amman, explorez les souks et les marchés, mais aussi les quartiers plus hipsters comme Jabal Al Weibdeh. Un voyage au pays des merveilles!

23. Le Japon

Inaccessible pendant la pandémie, le Japon a rouvert ses portes aux touristes en octobre 2022. On en profite pour découvrir les quartiers, temples, musées et izakayas de Tokyo. Puis on part en train vers le mont Fuji, Kyoto, Osaka et Hiroshima. Ou alors on met le cap vers les stations de ski (incroyables) de l’île d’ Hokkaido, les temples-hôtels de Koyasan, les sources chaudes (onsens) de Kinosaki ou les vagues de surf de l’île Shikoku.

