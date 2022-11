Quoi faire à Vancouver : 7 incontournables pour votre prochain voyage au BC

Nichée entre l’océan Pacifique et les montagnes, la ville de Vancouver représente le terrain de jeu idéal pour les amoureux de la nature et les foodies. Afin de marier excursions en plein air et divertissements urbains, assurez-vous d’inclure ces activités et sorties à votre itinéraire!

1. Faire une balade à vélo dans Stanley Park

Pour un bain de nature, louez un vélo et partez à la découverte de Stanley Park, un vaste espace vert de 400 hectares. Tout au long du Seawall (une piste cyclable de 9 km qui fait le tour du parc), prenez soin de prévoir quelques arrêts photos à commencer par les totems de Brockton Point.

2. Planifier une sortie en plein air à Capilano Bridge

Quel bonheur de retrouver le calme et la sérénité de la nature à environ 20 minutes du centre-ville! D’une longueur de 137 m et d’une hauteur de 70 m, le pont suspendu de Capilano offre un panorama saisissant sur la rivière et la forêt environnante.

3. Se dégourdir les jambes à Grouse Mountain

La randonnée jusqu’au sommet de Grouse Mountain n’est peut-être pas de tout repos (2,5 km et 800 m de dénivelé), mais vous serez récompensé par une vue magnifique. Après cette belle séance de sport, cassez la croûte et rendez visite aux grizzlis du parc avant de monter à bord de la télécabine pour le retour.

4. Profiter d’un apéro avec vue à North Vancouver

Empruntez le Seabus pour rejoindre le quartier de North Vancouver. À votre arrivée, achetez de quoi boire et manger au Lonsdale Quay Market ou dans les foodtrucks qui bordent l’eau et profitez du joli panorama sur le centre-ville.

5. Admirer le coucher du soleil à Sunset Beach

Ce n’est pas un hasard si cette plage se nomme Sunset Beach. Elle est effectivement le rendez-vous de prédilection des locaux comme des visiteurs pour observer le coucher du soleil.

6. Se régaler dans les meilleurs restaurants de la ville

Vancouver regorge de restaurants et cafés branchés où vous offrir un véritable régal pour les papilles. C’est sans oublier de visiter Granville Island et son immense marché couvert pour faire le plein de gourmandises!

7. Observer l’horloge à vapeur dans Gastown

Avec ses rues pavées et ses édifices historiques, Gastown est sans aucun doute le plus beau quartier de Vancouver. Faites comme les curieux et rendez-vous à l’angle de Water et Cambie Street pour observer le spectacle du jet de vapeur de la Steam Clock qui a lieu toutes les 15 minutes.

