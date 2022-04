Ce tout inclus des Caraïbes propose de séjourner dans des villas dans les arbres

Que ce soit pour des retrouvailles entre BFF de voyage ou bien des vacances de couple bien mérité, le Sunset at the Palms Resort a définitivement de quoi vous faire rêver!

Ce complexe hôtelier de Negril, en Jamaïque, est composé de 85 villas de type «cabane dans les arbres», installées au milieu de magnifiques jardins tropicaux.

Il s’agit d’un hôtel tout inclus 4 étoiles (selon les classements de Sunwing et Transat) et il est réservé aux 18 ans et plus.

Les cabanes perchées ont un décor d'inspiration asiatique, avec de hauts plafonds. Les villas les plus simples sont composées d’une seule chambre avec lit «king» et salle de bain moderne. Les plus luxueuses comportent deux étages avec chambre au 2e et salon au rez-de-chaussée.

Dans tous les cas, les voyageurs ont droit à leur balcon privé avec un «lit de jour» absolument parfait pour faire une sieste d’après-midi ou un petit 5 à 7!

Le Sunset at The Palms compte quatre restaurants (buffet ou à la carte), trois bars, une piscine et un spa. La plage de Bloody Bay, une belle étendue de sable blanc, est située à quelques pas de l’hôtel, mais il faut traverser la rue pour s’y rendre.

Point très intéressant: l’hôtel a reçu des certifications de tourisme durable au cours des dernières années, dont celle de Green Globe.

Qu’en est-il des prix?

On trouve des forfaits tout inclus d’une semaine à partir d’environ 2200 $ par personne, en occupation double, sur les sites de Transat et de Sunwing.

Pour en savoir plus sur le Sunset at the Palms Resort

Pour voir le site officiel

Ne manquez pas nos dernières vidéos qui donnent envie de prendre des vacances!

s