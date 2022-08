Roadtrip d'un jour: 15 destinations accessibles en une journée à partir de Québec

Question de sortir de sa routine le temps d'une journée ou de la fin de semaine, voici plusieurs destinations qui vous dépayseront de Québec.

Vous pourrez jouer les touristes autant que vous le voudrez avec ces régions accessibles à moins de 2h30 de route des ponts, promis! Consultez également notre liste de mini-voyages à partir de Montréal.

Voici 15 destinations de roadtrip en une journée à partir de Québec.

Capitale-Nationale

1. Baie-Saint-Paul

La magnifique ville de Baie-Saint-Paul se déploie devant nos yeux alors qu'on atteint les hauteurs de la 138. Que ce soit pour se promener dans les différentes boutiques du centre-ville et découvrir les artisans, ou pour admirer la vue près du fleuve, Baie-Saint-Paul demeure un coup de coeur pour chaque personne qui y met les pieds. Il vous sera peut-être difficile de choisir parmi les meilleurs restaurants de la ville pour profiter de la gastronomie. Les plus gourmands feront impérativement un détour par la laiterie Charlevoix et leurs célèbres fromages, dont le 1608. À environ une heure de Québec, c'est une destination bien populaire.

2. Isle-Aux-Coudres

Il faut passer par Baie-Saint-Paul pour atteindre la charmante Isle-Aux-Coudres. Accessible uniquement par traversier, on se laisse imprégner par le fleuve qui entoure la destination. Par la suite, on vous conseille de louer des bicyclettes chez vélo-coudre afin de faire le tour de l'île. Les vélos sont disponibles en simple, en double, ou à 4 à 6 personnes. Vous pourrez ainsi profiter du grand air et des paysages de manière originale. Quelques arrêts s'imposent lors de votre tour de l'Isle-Aux-Coudres. Il y la Cidrerie Vergers Pedneault, la Boulangerie Bouchard, la Chocolaterie du Village pour déguster une crème glacée au bord de l'eau, le moulin et le Quai de l'Anse et ses cabanes de pêcheurs.

3. Côte-de-Beaupré

En passant par l'avenue Royale pour s'intéresser aux charmantes petites maisons anciennes, découvrez la Côte-de-Beaupré. Après un arrêt à la Chute Montmorency, vous pourrez profiter d'une route qui semble toute droit sortie du passé et peut-être vous rendre à la Plage-Rhéaume, visiter la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré pour la grandeur du lieu, le Quai Sainte-Anne, le Mont-Sainte-Anne et ses couleurs ainsi que le Canyon Ste-Anne. Vous pourrez prendre votre temps dans la municipalité régionale de comté et vous laisser charmer. Si vous avez plusieurs heures devant vous, vous pouvez profiter de la vue autrement, au Spa des Neiges.

4. Portneuf

À environ 40 minutes du centre-ville de Québec se trouve une région riche de sa nature et de ses attraits. Qu'on pense à la Vallée Bras-du-Nord avec plus de 80 kilomètres de sentiers pédestres et une centaine de kilomètres de parcours de vélo de montagne ou encore à la réserve faunique de Portneuf, vous serez à la bonne place pour complètement déconnecter du quotidien. Pour les amoureux de l'eau, la route bleu, sentier maritime sécurisé et balisé, vous permet de faire du kayak sur le Saint-Laurent. Vous êtes amoureux de l'eau ascendant gourmands? Réservez votre expédition avec Õ Pagaie, entreprise nomade qui offre des excursions gourmande en planche à pagaie tout en faisant découvrir la richesse des artisans du terroir de Portneuf.

5. Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Traversée par la rivière Jacques-Cartier, cette destination à 25 minutes de Québec grouilles d'activités les plus charmantes les unes que les autres. Découvrez le marché public ouvert le dimanche jusqu'à la mi-octobre, les reliques et reproductions des croix pour en découvrir plus sur l'histoire du Québec ou encore profitez de la nature abondante de la région. Plusieurs activités de plein-air sont accessibles à la station touristique Duchesnay, comme la location de SUP ou de kayak pour voguer sur le magnifique lac Saint-Joseph. Vous pouvez aussi parcourir le Chemin de la Liseuse, qui passe également par Pont-Rouge, à pied ou à vélo. Votre roadtrip pourra aussi être zen en faisant la location de SUP au kiosque Yogi Nomade au Parc du Grand Héron.

6. Île d'Orléans

Les richesses de l'Île d'Orléans permettent d'y passer une journée entière et de prendre son temps, à peine à une quinzaine de minutes de Québec. Que vous débutiez par la gauche ou par la droite, vous aurez beaucoup d'attraits auxquels vous attarder, que vous pouvez d'ailleurs découvrir juste ici. Un nouvel arrêt fait également fureur, la Midinette Boulangerie de fantaisie et buvette, initié par les entrepreneures derrière Cassis Mona et Filles. Passez aussi par les champs de fleurs et les enivrants vignobles.

Chaudière-Appalaches

7. Saint-Jean-Port-Joli

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli attire les touristes par le paysage magnifique au bord du fleuve Saint-Laurent et les artisans aux talents sans bornes. Visitez les nombreux ateliers-galeries, les boutiques et musées proposés, et prenez un moment pour goûter aux bières de la microbrasserie Ras L'Bock avec quelques bouchées. Un village pour les bons vivants à environ une heure trente de Québec.

8. Sainte-Marie-de-Beauce et environs

Se promener à travers la Beauce, voilà un projet qui vous en mettra plein la vue et plein la tête. À Sainte-Marie, le Domaine Taschereau - Parc Nature vous fera vivre ce qu'il y a de plus beau de la nature qui nous entoure. Vous devez également passer par la maison J-A Vachon., la maison qui a vu naître l'entreprise des fameux p'tits gâteaux Vachon. Vous pourrez évidemment vous en procurer sur place. Faites le plein de provisions pour pique-niquer aux Jardins de la petite école de Céline, un magnifique endroit qui semble enchanté. Les gourmands voudront aussi profiter du temps qui passe à la bleuetière Marland. Passionnés d'animaux, vous pourriez passer par le Miller Zoo de Frampton, maintenant connu à travers le Québec grâce aux propriétaires et aux attachants pensionnaires. Passionnés de vieux animaux, il est aussi possible de découvrir le Woodooli Parc, un parc forestier bordé de dinosaures.

9. Saint-Georges-de-Beauce

Connue comme l'une des villes les plus dynamiques au Canada, Saint-Georges-de-Beauce comprend plusieurs attraits qui feront de votre roadtrip une expédition exceptionnelle. Le parc de l'ïle Pozer vous fera sentir en voyage dans une ville touristique américaine dans lequel vous vous sentirez comme dans un film. Faites aussi une randonnée pédestre au Parc des Sept Chutes à travers les magnifiques sentiers plus grands que nature. Attablez-vous dans l'un de leurs nombreux restaurant pour un succulent déjeuner ou un repas satisfaisant. On dit apparemment que le Saint-Ben's serait un choix sans faille pour déjeuner. Pour bien compléter votre virée, passez faire un tour à La Société Microbrasserie et Restaurant, pour goûter les bières du coin. Un peu plus de temps? Rendez-vous jusqu'à Saint-Côme-de-Linière pour dénicher des trésors antiques chez Récupération Ancestrale.

10. Bellechasse

La MRC de Bellechasse regorge de coquets petits villages à visiter sur un coup de tête. En vélo, parcourez la cyclo route de Bellechasse en vous arrêtant pour admirer le paysage. Pas de vélo, vous pouvez louer des vélos électriques à l'allure antique au kiosque Vélopop! pour découvrir saint-Michel-de-Bellechasse et ses attraits. Bellechasse comprend le Mont Chocolat, affublé de ce nom pour la ressemblance avec une friandise Cherry Blossom, le Parc des Chutes-Rouillard, le vignoble Domaine Bel-Chas, le Ricaneux, le Mont du Midi, le parc des Chutes d'Armagh et bien plus. À vous de découvrir!

11. La Pocatière

La Pocatière est la porte d'entrée vers le Bas-Saint-Laurent. La Halte marine de la Maison du Kamouraska vous fera découvrir la biodiversité par cinq thématiques principales, avec en prime un accès privilégié au fleuve et au marais du coin. On vous suggère de rester manger une bouchée pour souper afin de prendre toute votre journée de congé. Par la suite vous devez rester jusqu'aux couchers de soleils, on y admire les plus beaux au Québec. Aventureux? Peut-être essayerez-vous le grand labyrinthe de La Pocatière. Un parcours qui peut vous donner du fil à retordre à travers un énorme champ de maïs, en voie d'obtenir une mention dans le livre des Records Guiness.

12. Montmagny-L'Islet

La région sera parfaite pour les amoureux de produits du terroir et de ravissants paysages. À une quarantaine de minutes des ponts, Montmagny garde en ses lieux le site du bassin et des chutes de Montmagny, où il est possible de naviguer en kayak ou encore de profiter à pied des installations avec les promenades aménagées, la Marina et la gare fluviale. Vous devez voir le parc des pionniers, nom tiré des occupations historiques de l'endroit, ainsi que le jardin des souches. Si vous préférez les visites intérieures, découvrez le Musée de l'accordéon, la Maison sir Étienne-Paschal-Taché et la bibliothèque, aménagée en partie dans l'ancien presbytère St-Thomas et logeant des expositions. Profitez aussi de la terrasse de la microbrasserie Côte-du-Sud. Dans cette évasion, prenez le traversier vers l'Isle-aux-Grues. Outre les magnifiques points de vue et la nature incroyable, les artisans vous surprendront. Vous aurez besoin d'un bon panier pour faire des provisions à la Fromagerie de l'Isle.

Bas-Saint-Laurent

13. Kamouraska

La municipalité du Kamouraska n'est pas une favorite de nos vedettes québécoises pour rien. Cette magnifique région vous coupera le souffle. À travers les différents villages dans lesquels se promener, découvrez le Musée régional de Kamouraska, promenez-vous sur la grève en admirant le paysage et faites quelques arrêts gourmands, soit à la Chocolaterie La Fée Gourmand, au Bistro de la mer et au Café du Clocher. Vous devez aussi faire un arrêt à la Tête d'Allumette pour un moment bière et jeux de société.

14. Rivière-Du-Loup

À deux heures de Québec, Rivière-du-Loup vous fera sentir en vacances. Visitez le parc des Chutes et promenez-vous au centre-ville grouillant de commerçants qui travaillent ensemble pour rendre le tout vivant. De nombreux restaurants vous accueillent avec des mets à faire saliver. Vous pourrez aussi prendre un verre à La P'tite Gare, à la microbrasserie Aux Fous Brassant ou sur la nouvelle terrasse sur le toit du restaurant Le Loft, Le Roof. Dans votre trajet, prévoyez pique-niquer au parc de la pointe et passer par Notre-Dame-du-Portage pour la beauté de la place et là aussi, les couchers de soleil du Bas-Saint-Laurent à couper le souffle.

Mauricie

15. Shawinigan

Shawinigan est une destination plaisante quand on prend une journée pour découvrir l'endroit. Vous pourriez en apprendre plus sur notre plus grande ressource naturelle à La Cité de l'énergie, ou faire des randonnées nautiques ou terrestres qui vous ressourceront. Plusieurs coins sont aménagés le long des plans d'eaux qui entourent Shawinigan afin de s'y baigner et de relaxer. Shawinigan compte également de nombreuses chutes à explorer. À vingt minutes de la ville à Notre-Dame-Du-Mont-Carmel, le domaine enchanteur, qui accepte les chiens, comprend un parc animalier, un labyrinthe suspendu, de l'hébertisme et plus encore pour une journée plein-air réussie. Pour les fringales, la ville de Shawi, comme l'appellent les habitués, regorge de restaurants plutôt sympathiques à essayer.

