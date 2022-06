10 incontournables à l'Île d'Orléans

Située près de Québec, sur le fleuve Saint-Laurent, l'Île d'Orléans est un endroit au riche patrimoine touristique, culturel et historique. On l'aime surtout pour ses nombreuses boutiques authentiques, ses produits du terroir succulents et ses paysages magnifiques!

1. Parc maritime de Saint-Laurent

Sis dans un décor pittoresque offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et la Rive-Sud de Québec, le Parc maritime de Saint-Laurent est un site magnifique qui permet d'en savoir davantage sur l'époque aujourd'hui révolue de la construction navale en bois.

Crédit photo: Parc maritime de Saint-Laurent

2. Cueillette de cucurbitacées à la ferme Roberge

Du 3 septembre au 31 octobre, la Ferme Roberge, située à Saint-Pierre, offre aux visiteurs de cueillir eux-mêmes des citrouilles et une énorme variété de courges. Un labyrinthe est installé à chaque année dans le champ de maïs, ce qui permet de s'amuser en famille ou entre amis avant de se lancer dans la cueillette des cucurbitacées. Les prix sont abordables et l'ambiance est festive!

3. Roulotte du COIN

Petit casse-croûte dédié aux produits du canard et de l'Île, la Roulotte du COIN offre une grande variété de mets maison, dont des frites cuites dans le gras de canard, des hot-dogs, des hamburgers et, un incontournable, la poutine au foie gras. À déguster sur une table à pique-nique à proximité des oies jacassantes!

Crédit: Béatrice St-Cyr-Leroux

4. Maison Drouin

Construite en 1730 à Sainte-Famille, la maison Drouin a gardé son authenticité et les traces du vécu des familles Canac et Drouin l'ayant occupée pendant plus de 250 ans. Un retour dans le temps au gré du feu dans la cheminée, de la chaise berçante et des objets du quotidien!

Crédit photo: Fondation François-Lamy

5. Vignoble Ste-Pétronille

Situé dans un décor enchanteur, ce vignoble offre une vaste gamme de vins blancs, rosés, rouge et de glaces, qu'il convient de déguster sur la terrasse avec vue sur le «Voile de la mariée», la chute Montmorency.

Crédit photo: Béatrice St-Cyr-Leroux

6. Verger Drouin

En plein coeur de Sainte-Famille se trouve ce verger sans prétention, l'endroit idéal pour cueillir soi-même ses pommes, dans une atmosphère détendue et familiale. Le propriétaire sympathique offre de très bons prix en plus de précieux renseignements sur les pommes de saison! Leur jus de pomme est savoureux!

7. Chocolaterie de l'Île d'Orléans

Fabricants de chocolat depuis 1988, les artisans de cette chocolaterie propose plusieurs produits délicieux faits à la main de manière artisanale. Un must : acheter une crème glacée molle trempée dans le chocolat et aller la déguster sur la promenade Horacio Walker juste en avant qui donne une vue splendide sur le fleuve et la vieille capitale.

Crédit photo: Béatrice St-Cyr-Leroux

8. Espace Félix-Leclerc

L'Espace Félix-Leclerc présente l'œuvre du poète en offrant une boîte à chansons de 130 places, une boutique de produits dérivés, une exposition permanente sur sa vie et son œuvre, ainsi qu’un centre de documentation. À l'extérieur, quelques sentiers permettent de découvrir l'intérieur de l'Île, ses boisés et ses champs en culture.

Crédit photo: Tourisme Île d’Orléans

9. Pub le Mitan

Au Pub le Mitan, un sympathique pub à l'anglaise situé à Sainte-Famille, il fait bon savourer une bière artisanale sur la terrasse avec vue sur le fleuve. Une halte décontractée toute en saveurs!

Crédit photo: Isabelle Dufresne, Pub le Mitan

10. Cassis Monna & Filles

Direction cette boutique pour découvrir les produits sensationnels du cassis! Nouvellement rénové, l'endroit offre divers produits faits à base de la baie foncée, allant de la crème au vin, en passant par le sirop et la gelée. On peut même y déguster une « molle » artisanale vanille-cassis!

Crédit photo: Tourisme Île d’Orléans

