Bas-Saint-Laurent: 21 choses à faire lors de votre prochain «road trip»

Il y a mille et une raisons de tomber en amour avec le Bas-Saint-Laurent: les battures, les beaux villages, les îles, les fameux couchers de soleil...

Les adresses suivantes font partie des nombreux endroits à découvrir le long (et à l’écart) de la route 132, entre La Pocatière à Sainte-Luce-sur-Mer.

21 choses à faire dans le Bas-Saint-Laurent cet été (si c’est possible d’y aller):

1. Se promener parmi les belles maisons du XIXe siècle de Kamouraska.

Et s’arrêter dans tous les commerces cute du village: la boulangerie Niemand , la chocolaterie Fée Gourmande , le fabuleux resto Côté Est , le Café du Clocher , la savonnerie Quai des bulles , l’incontournable poissonnerie Lauzier ...

2. Aller au «petit phare».

À Saint-André-de-Kamouraska, c’est le spot parfait pour une séance photo.

3. Faire de l’escalade sur les parois de Saint-André.

Au (très beau) camping Sebka , on propose de la rando, du kayak et, normalement, des formations d’initiation à l’escalade. Elles ont été annulées en 2020; à vérifier pour cette année.

4. Profiter de la terrasse de la microbrasserie Tête d’allumettes .

Bon houblon et vue inoubliable! (Pour plein de microbrasseries dans le Québec maritime, par ici.)

5. Se baigner à la belle plage de Pohénégamook .

Au bord du lac du même nom, à l’intérieur des terres.

6. Faire une croisière d'observation des baleines.

Oui, c'est possible dans la région! À partir de Rivière-du-Loup.

Ce phare est seul sur son île depuis 1861. Il compte 3 chambres pour les visiteurs, et des forfaits incluant la traversée et les repas sont offerts à partir de Rivière-du-Loup. (Dates encore inconnues pour 2021.)

8. Faire de la randonnée (ou passer la nuit) sur l’ île aux Lièvres .

Un lieu magnifique, sauvage et inhabité, avec 40 km de sentiers, des terrains de camping rustique, des chalets, une auberge, des vues magiques sur le fleuve... et plein de lièvres, bien sûr!

9. Faire son jogging le long du fleuve dans le parc côtier de Kiskotuk .

7 secteurs de toute beauté à explorer à pied ou à vélo, entre Cacouna, L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Vous pouvez aussi y louer des prêt-à-camper.

10. Prendre le traversier jusqu’à l’î le Verte .

Les paysages sont uniques sur cette île de 49 habitants que vous pourrez explorer à pied ou à vélo. Vous y croiserez même un musée du squelette!

11. Faire des réserves à la fromagerie des Basques de Trois-Pistoles.

Et aller pique-niquer sur le quai du village.

12. Partir en kayak au coucher du soleil.

À Trois-Pistoles, la Coop Kayak des Îles propose la location d’équipement et des sorties guidées.

13. Explorer le parc national du Lac-Témiscouata .

Méconnu, ce parc est parfait pour la rando, le vélo, le SUP, le kayak, le canot et même les petits tours en pédalo.

14. Marcher sur les rivages du parc national du Bic à marée basse.

Ce parc plein d’anses, d’îles et de rosiers sauvages est un arrêt obligatoire! Ouvrez l'œil et repérez les phoques sur les rochers.

15. Vouloir tout essayer à la boulangerie artisanale Folles Farines .

Une adresse charmante dans le village du Bic.

16. Dormir dans un minichalet sur roues au milieu des fleurs sauvages.

Envie d’un séjour champêtre près du fleuve? Réservez vite au Domaine Floravie .

17. Se régaler à la Cantine côtière - Chez St-Pierre .

Vous ne voulez surtout pas manquer la cantine merveilleuse de la chef Colombe Saint-Pierre (dont le resto gastronomique est aussi à essayer à Rimouski).

18. Visiter un vrai de vrai sous-marin .

Le Onondaga se trouve au site historique maritime Pointe-au-Père , à côté du musée racontant le naufrage du Empress of Ireland. (En temps normal, on peut dormir dans le sous-marin (!), mais cette option sera de retour seulement en 2022.)

19. Passer à la distillerie du St. Laurent de Rimouski.

Vous pourrez acheter votre gin, whisky ou eau-de-vie d’érable (acerum) à la boutique, et vous informer sur le retour (ou non) des dégustations et visites cet été.

20. Manger une grosse poutine à la Cantine de la Gare .

Un casse-croûte de Rimouski qui dit être le «roi de la poutine», rien de moins!

21. Flâner sur la promenade et la plage de l’Anse-aux-Coques à Sainte-Luce.

Et faire le plein d'air salin.

Il est trop tôt pour savoir si les déplacements interrégionaux seront encouragés à l'été 2021. Pour suivre l'évolution de la situation et des mesures sanitaires, consultez cette page.

Il se peut que certains commerces soient fermés en raison de la COVID-19 et/ou que des réservations soient obligatoires lors de votre séjour.

Voici quelques pistes pour trouver de l'hébergement: Airbnb , Tourisme Bas-Saint-Laurent .

- Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés en ce moment.

