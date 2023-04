20 restaurants à découvrir durant La Semaine du Japon

Encerclez les dates du 8 au 14 mai 2023 à l’agenda: YATAI - La Semaine du Japon débarque à Montréal.

La Semaine Japon invite les Montréalais et Montréalaises à découvrir et apprécier le Japon, sans avoir à quitter la ville! À travers ses restaurants, ses boutiques et ses activités culturelles, célébrez et découvrez la richesse de ce pays fascinant. Les festivaliers pourront découvrir un vaste éventail de plats et produits japonais durant cette semaine de festivités. Au programme: une vingtaine de restaurants proposant des menus uniques, 17 boutiques et trois activités culturelles à découvrir.

Fondé en 2018 par Yasuko Tadokoro et Thien Vu Dang, YATAI MTL s'est donné la mission de mettre en lumière le Japon à Montréal. L’événement phare de l’organisme a lieu à l'arrivée du temps doux et attire plus de 5000 personnes par jour depuis 2018. Afin de s’adapter à la pandémie, YATAI MTL a lancé La Semaine Japon en 2021, un parcours de restaurants et de boutiques à travers Montréal afin de célébrer le Japon et d’aider les commerces locaux.

En plus d’un parcours de restaurants, boutiques et activités, les fans de Shibas et d’Akitas, deux races de chiens japonais qui font fureur, auront le plaisir de se joindre à la 4e édition du rassemblement qui attire plus de 150 chiens, le 13 mai 2023.

Voici 20 restaurants à découvrir durant YATAI MTL:

1433, rue City Councillors, Montréal

417, rue Saint-Nicolas, Montréal

4274, boul. Saint-Laurent, Montréal

711, Côte place-d'Armes, Montréal

630, rue Cathcart, Montréal

6839, rue St-Hubert, Montréal

1201, boul. Saint-Laurent, Montréal

51, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

425, avenue Viger O RC-001, Montréal

577, avenue Laurier E, Montréal

20-8840, boul. Leduc, Brossard

1217, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

5329, boul. Saint-Laurent, Montréal

168, rue Beaubien Est, Montréal

370, rue Sainte-Catherine, Montréal

1201, avenue Mont-Royal Est, Montréal

1242, rue Bishop, Montréal

5360, boulevard Henri Bourassa Ouest, Saint-Laurent

5207, boul. Saint-Laurent, Montréal

100% végane

8 au 14 mai 2023

