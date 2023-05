Cook it lance un livre de recettes GRATUIT pour recréer les plats préférés des meilleurs chefs d’ici

L’entreprise de boîtes-repas Cook it a lancé un tout nouveau projet qui plaira certainement aux foodies, aux cuistots et aux fervents de la scène culinaire québécoise.

Dans son dernier e-book, intitulé À découvert, Cook it s’est entretenu avec 10 grands chefs qui dévoilent (à notre plus grand plaisir) tout ce que vous devez savoir pour recréer leurs recettes favorites à la maison.

N’ayez crainte! Les recettes sont accessibles, aidant à cuisiner un plat de qualité digne du resto dans le confort de sa maison.

Parmi les chefs participants, mentionnons Francis Blais et Camilo Lapointe-Nascimento (Menu Extra), pour leur recette de koulibiac, saumon en croûte avec duxelles aux champignons et bette à carde, et Antonin Mousseau-Rivard (Le Mousso et Le petit Mousso), pour sa recette de bœuf braisé au bacon et aux pleurotes avec rutabagas crémeux.

Arnaud Marchand (Les Botanistes et Chez Boulay), pour des gnocchis de polenta à la courge, Anita Feng (J’ai Feng), pour des shaobings poêlés au porc et au chou, Geneviève Everell (Sushi à la maison), pour un tataki de thon au soya et à l’érable, et bien plus ont participé à l’élaboration de ce livre.

Le livre est offert gratuitement pour téléchargement. C’est le comble!

Pour célébrer le plaisir de manger en bonne compagnie, il est certain que vous pourrez piger dans ses recettes pour inaugurer la terrasse et le balcon!

Les amateurs d’apéro seront réjouis d’apprendre que le guide offre aussi des accords mets et vins sélectionnés avec soin par le sommelier Alexis Demers, question de rehausser l’expérience gastronomique.

